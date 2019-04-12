9 правил, чтобы надолго сохранить любовь мужчины

Говорят, влюбленность живет не больше трех лет. Но влечение и страсть всегда имеют шанс перерасти в зрелый, долгий и счастливый союз. Как надолго сохранить привязанность мужчины и держать в тонусе ваши отношения, рассказывает сексолог, психолог, тренер «СЕКС.РФ» Наталья Романовская.

1. Не становись его мамой

Нередко (особенно после появления у пары ребенка) девушки так вживаются в роль «женщина-мать», что напрочь забывают про все остальные ипостаси отношений. Да, материнская забота, всепрощение и всевидящее материнское око достались нам от природы. Но чувственная любовь к мужчине — это другое. Одна мама у него уже есть, а в тебе он хочет видеть женщину. Любимую, желанную и сексуальную.

2. Не решай за него

Он достаточно взрослый и самостоятельный, чтобы самому принимать решения и нести за них ответственность, неважно, речь о планах на субботу или о серьезном карьерном шаге. Незаметно заняв руководящую позицию, ты рискуешь день за днем обесценивать мужчину и неизбежно занять его роль. Если он не патологический маменькин сынок, рано или поздно Боливар не вынесет двоих.

3. Следи за собой

Речь вовсе не о погоне за голливудскими стандартами и вечной молодостью (так можно и до «женщины-кошки» дойти), а о банальной ухоженности. Во-первых, твой внешний вид отражает отношение к себе и твоему избраннику. Во-вторых, мужчина по природе своей подсознательно воспринимает женщину как статусный объект. Если ты приятна и источаешь привлекательность, значит, в глазах других самцов он получил хороший трофей, а кто от такого откажется?

4. Не впадай в зависимость

Ты хочешь быть с ним на связи 24 часа в сутки, а при разлуке больше чем на день впадаешь в уныние и терзаешь себя ревностью? Эмоциональная привязанность — основа близких отношений, но подобные ситуации вовсе не про нее, а про зависимость и неуверенность в себе. А еще про недоверие, растворение своих границ и нарушение чужого личного пространства. Подумай, а был бы тебе самой интересен человек, прилипший, как мокрая листва, к… Допустим, к асфальту (ну, ты поняла намек).

5. Будь самодостаточной

Всегда оставляй себе право на друзей, цели и интересы, которые важны именно тебе, даже если твой мужчина их не разделяет. Ведь ты вполне можешь встречаться с «той болтушкой» Настей и одна, так же как он имеет полное право просаживать честно заработанные деньги в своем ужасно дорогом картинг-клубе. Отношения предполагают готовность договариваться. Задвинув свое «я» и полностью растворившись друг в друге, будете ли вы удовлетворены своей жизнью и, главное, все так же будете интересны друг другу?

6. Не манипулируй ревностью

Его ухаживания, спонтанные признания в любви и бурный секс на подоконнике остались лишь в воспоминаниях? Побуждать в партнере ревность — не лучшая идея возвратить огонек в отношения. Шекспировским страстям место в театре, в жизни же подобные манипуляции дают повод лишь к неуверенности. Поверь, даже парочка навыков с тренинга «Яркий мужской оргазм» подействует на остывающее сердце любимого куда эффективнее, чем нелепые игры в Отелло. И без удара по его самооценке.

7. Не бойся конфликтовать

Конфликты — нормальная часть отношений. Гораздо хуже, если недопонимания остаются внутри, перерастая в обиды, злость и неудовлетворенность. Главное — выяснять отношения конструктивно. Приучай себя открыто говорить о своих желаниях и потребностях, а не строить нападение на критике партнера. Тем более никогда не закрывай конфликт сексом: однажды поставив такой мощный якорь, в дальнейшем вы рискуете начинать любой интим с хорошей перепалки.

8. Будь приятна себе

То, как нас воспринимают окружающие (и любимый мужчина не исключение), во многом зависит от нашего внутреннего состояния. Не позволяй себе быть такой, какой ты сама себе не нравишься. Находи собственные рецепты выхода из плохих состояний, неважно, будет ли это вкусная пицца под любимый фильм, встреча с лучшей подругой или выброс адреналина в боксерском клубе.

9. Оставайся чувственной

Ты удивишься, но большинство мужчин тоже хотят стабильных отношений. Попытки адюльтера обычно начинаются тогда, когда женщина закрывается от чувственного — главного топлива мужской самооценки. Впрочем, внутренняя Нехочуха не делает лучше и жизнь самой девушки. Да, женская «кривая желания» куда витиеватее: здесь и менструальные циклы, и интересные положения, и внутренние состояния. Но на то мы существа разумные, что способны себя понимать и развивать. Следи за гормональным фоном, работай над своей сексуальностью (тем более сегодня доступны самые разные занятия, от «Искусства чувственности» до «Секса до и после родов»). И конечно, выбрасывай из бельевого шкафа все эти уютные трусики с мультяшками.

Текст: Ольга Бехтольт