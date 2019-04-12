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Эксперты раскрыли главный секрет идеального секса 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые из Университета Пердью провели исследование. В нем приняли участие 184 пары, которые прожили вместе более 16 месяцев. Специалисты опросили молодых людей и выяснили, что больше всего в своих отношениях с возлюбленными они ценят дружбу.
После анализа специалисты выяснили, что качественную интимную жизнь обеспечивают крепкие партнерские отношения. По мнению опрошенных, именно они начинают связи, которые впоследствии показывают самую большую удовлетворенность секса. Таким образом, для тех пар, которые является не только любовниками, но и друзьями, интимная жизнь оказалась наиболее близкой к идеальной.
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