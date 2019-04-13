Без намеков и хитростей: как правильно построить мост от отношений к замужеству

Два человека — два берега реки, которые раз и навсегда может соединить мост отношений. Хочешь, чтобы твой мост к мужчине был не болтающимся подвесным, хождение по которому вызывает нервотрепку, а прочным, стоящим на крепких опорах? Давай поговорим, как построить такой.

Первый камушек твоего мостика

С чего начинать строительство моста? Конечно, со знакомства. И здесь нужно сделать упор на сильное первое впечатление. Мужчина должен с первых секунд отметить в твоем образе не только внешнюю привлекательность (чувственность образа, женственность и грацию языка тела). Нужно, чтобы он проявил желание узнать о тебе больше, чем увидел. Для этого позиционируй себя как женщину, имеющую «долгий горизонт в жизни». Покажи, что у тебя есть как хороший фундамент (образование, карьера), так и взрослые, трезвые планы на будущее, основанные на том, что ты имеешь и умеешь.

В вербальном общении почва гораздо более зыбкая. Это мастерство особенно пригодится тебе, когда мужчина будет пытаться провоцировать (а он будет пытаться, причем на всех этапах!). Предсказать провокации невозможно, но, как в тире, где отовсюду выскакивают мишени, у тебя лишь один выстрел. И если не ты, то тебя.

Построение отношений напоминает процесс вынашивания ребенка. Его условно можно разделить на 3 триместра:

Этап 1. От момента знакомства до 3 месяцев. Самый шаткий срок, на который приходится больше всего «выкидышей» — разрывов, когда люди понимают: «Не мое!» — и идут искать дальше. Это время свиданий, узнавания друг друга, симпатии и трепетного сердцебиения при каждом новом сообщении.

Твои действия в этот период: чтобы не случилось, что мужчина, сразу завоевав тебя, потеряет интерес, будь начеку! Первые недели общения не позволяй чувствам доминировать над разумом. Следи за словами и делами мужчины, поддерживай огонек его интереса, мотивируй на завоевание (а если это случилось, не показывай, что крепость пала, и не углубляйся в отношения, чтобы не утонуть).

Этап 2. 3-6 месяцев общения — основная стройка вашего моста. Идет укрепление связи, отношения насыщаются появлением друзей, родственников, совместного проживания. Контекст того, о чем вы говорите, как и глубина узнавания друг друга, совершенно иной, прочный. По моему опыту, если влюбленные доходят до этого этапа, высока вероятность того, что они продолжат отношения навсегда.

Твои действия в этот период: ты привыкаешь к нему, строишь планы, однако и здесь не слишком дави на газ, не форсируй события, чтобы тебя не занесло на повороте и мужчина не отдалился.

Этап 3. 8-10 месяцев. Пора «рожать» — определяться, по пути тебе с ним или нет. И если хочешь замуж, лучше не «перехаживай» этот срок. В ином случае перешагнешь точку невозврата и так будешь гулять с ним годами под ручку, на которой нет кольца. Такие союзы зачастую совсем недолговечны.

Твои действия в этот период: легко и мудро подталкивай мужчину к принятию решения. Делай так, чтобы ему с тобой было всегда комфортнее, чем без тебя. Вы уже пережили достаточное количество встрясок, критичных размолвок, и пора разобраться: или венец, или конец.

Если тебя на разных этапах отношений гложут сомнения — это нормально. Часто люди в зонах турбулентности отношений берут паузу либо все заканчивают вовсе. Помни: качественные отношения будут развиваться в свете сомнений, потому что благодаря им мы трезво все взвешиваем, анализируем, наполняемся более высоким уровнем осознанности и принимаем нужное решение.

Техника «И да, и нет»

Дарю тебе беспроигрышную технику, которая позволит уйти от любого неудобного вопроса и оставить нотку недосказанности о себе.

Например, вопрос: «Хочешь ли ты замуж?» Пока ты не знаешь отношение мужчины к нему, отвечай: «И да, и нет! Есть свои плюсы и минусы».

Главное — аргументируй свои причины, почему «да» и почему «нет». В противном случае ты будешь выглядеть как растеряшка, которая банально не знает, что ответить. Лучше, если ты обе стороны медали обдумаешь заранее.

Важно, чтобы ты помнила: замужество — это не самоцель. Это лишь момент, когда стройка вашего мостика будет закончена. И как долго он прослужит, зависит лишь от тебя. Поэтому все кирпичики должны прочно держаться на твоей женской мудрости, легкости и гибкости, понимании мужской психологии и тонкостей построения отношений.