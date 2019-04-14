«Я не смогу вернуться на свадьбу, я в тюрьме»

Предполагается, что свадьба — одно из важнейших событий в жизни: в этот день люди надолго связывают свою жизнь с любимым человеком на виду у семьи и друзей и тратят кучу денег, чтобы все выглядело прекрасно. Но некоторые свадьбы проходят совсем по-другому. Пользователи Reddit рассказали о самых странных бракосочетаниях, которые они видели.

История 1. «Моя тетя в третий раз вышла замуж в закусочной Waffle House в Атланте. Они с мужем выбрали тот диван, где сидел Кид Рок, прежде чем его арестовали за драку».

История 2. «Одно время я работал в элитном гольф-клубе в Сиэттле, где проводили дорогостоящие свадьбы. Моя любимая из них — свадьба в полинезийском стиле:

— На всех друзьях жениха были лимонные жилеты и такие же бейсболки.

— Обычно для гостей свадьбы заказывают еду из ресторана при гольф-клубе, как указано в договоре. Эти ребята сделали заказ в Domino Pizza, и курьер реально принес им пиццу в пафосный ресторан.

— Невеста с подвыпившим женихом подрались, так что церемонию пришлось немного перенести, чтобы замаскировать ушибы косметикой.

— Молодые пригласили выступать музыкальную группу, но не предложили ей еды. В перерыв вокалист поехал в McDonalds , чтобы накормить музыкантов, и его остановили и арестовали за пьяное вождение. Он позвонил молодоженам и сообщил: „Я не смогу дальше играть на вашей свадьбе, я в тюрьме“».

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История 3. «Мои родственники играли свадьбу на боковом дворе своего дома. Вместо алтаря был кусок пенопласта, невеста на полчаса опоздала, потому что возилась с домашним скотом, а еще гостям пришлось принести свои шезлонги. Свадебная церемония закончилась через четыре минуты, и мы пошли домой».

История 4. «Свидетель со стороны жениха в промежутке между ужином и танцами переспал с матерью жениха. Жених об этом узнал и сломал ему руку. Свидетель уехал, и его остановили за вождение в нетрезвом виде. Работать свадебным фотографом восхитительно».

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История 5. «Это была свадьба богатых французов, мы там никого не знали. Хотя торжество было дорогостоящим, приглашенные делились на два класса. Одни могли пить только апельсиновый сок и закусывать орешками, а другие пили шампанское и ели нормальную еду вроде канапе. На коктейльной вечеринке люди распределились на две стороны двора, и тем, кому не полагалось шампанское, пришлось держаться на одной стороне».

История 6. «Моя немного неадекватная двоюродная сестра наняла поставщика продуктов на свадьбу в баре: они с какой-то девушкой просто сидели рядом, и сестра ей сказала: „А давай ты будешь заниматься угощением на моей свадьбе“. В день свадьбы продукты никак не привозили. Когда прошел час, „поставщику“ начали звонить. Выяснилось, что она отдыхает в Коста-Рике и понятия не имеет о том, что должна быть на чьей-то свадьбе. Через два часа гостей спасла пицца. Зато вечеринка прошла в кегельбане с бочонком посреди танцпола — именно так, как и было запланировано».

История 7. «Друг пригласил меня вместе с ним играть музыку на свадьбе. Как это обычно бывает, я не знал, кто женится, пока не увидел молодых.

Предыстория такая: коллега моей жены был счастливо женат на своей школьной любви, у них было две маленькие дочери. С ними же работал лучший друг этого парня, но он был одинок. Назовем женатого парня Филом, его жену — Ким, а друга — Тимом. Тим был невысоким робким парнем, у него не ладилось с девушками, поэтому Фил и Ким постоянно брали его с собой „третьим лишним“: они вместе ходили под парусом, ужинали в красивых ресторанах, ну и так далее. Фил не возражал: Тим был хорошим парнем, и он переживал, что друг одинок.

Однажды Фил уехал из города, рассчитывая на то, что Ким и Тим развлекут друг друга, пока его нет. Именно этим они и занимались: когда Фил вернулся, жена заявила, что у них с Тимом роман.

Представьте себе мое удивление, когда я увидел молодоженов и жених — а это был Тим — подошел ко мне поздороваться. Самое ужасное, что во время свадебной клятвы дочери Фила стояли рядом с Тимом и тот говорил, что любит их как собственных детей и будет о них всячески заботиться. Бедные девочки выглядели так, словно хотят уползти под огромную скалу и умереть там».

История 8. «На одной свадьбе в Германии невеста во время вечеринки попросила о разводе».

История 9. «Друзья моих родителей из хипповой тусовки поженились, когда мне было 14 лет. У них была выездная регистрация в маленьком домике в горах Теннесси. Это была середина августа, стояло 30 градусов. Но это еще ничего. Из-за нещадной жары жених и невеста решили расписаться босыми в реке. Они заранее запаслись стаей бабочек, которые должны были разлететься из клетки во время главного поцелуя. Когда дело подошло к этому моменту, кто-то театрально открыл клетку, а из нее вывалились две полумертвые бабочки — остальные ссохлись от жары. Хиппи-невеста в ужасе заорала».

История 10. «Когда мой двоюродный брат женился на своей беременной подружке, отец невесты сопровождал ее к алтарю с дробовиком».

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