Хитрости, которые не дадут угаснуть страсти

Вы уже давно женаты, и интимная жизнь становится все скучнее. Не нужно с этим мириться, Womanhit.ru подскажет несколько секретов возрождения чувственности

За долгие годы в браке супруги могут потерять интерес друг к другу. Люди начинают отдаляться и скоро секс превращается в обязаловку, а может произойти так, что вы вдруг начнете стесняться своего партнера, что происходит довольно часто. Секс — важная составляющая счастливых отношений, поэтому над его качеством и количеством нужно работать так же тщательно, как и над другими сферами супружеской жизни. Мы дадим несколько советов, которые помогут «воскресить» угасшую страсть.

Вспомните ощущения, которые вы испытывали на первых свиданиях

Вы знали, что за привязанность отвечает специальный гормон окситоцин, чтобы повысить его уровень необходимо постоянно поддерживать достаточное количество «обнимашек» за день. Как можно чаще касайтесь партнера, представьте, что вы только недавно познакомились, и вам предстоит заново его изучить.

Через некоторое время ваш организм начнет требовать намного больше, чем теплые объятия. Постарайтесь запомнить этот способ, он отлично работает, когда интимной жизни требуется перезагрузка.

Флирт никто не отменял

Не допускайте того, чтобы секс прреващался в скучный и утомительный процесс. Быстрый секс перед сном — так себе развлечение, да и мужчина вряд ли будет в восторге. В этом случае вам поможет игра и легкий флирт, который со временем перерастет в нечто большее.

Начать советуем с переписки и возбуждающих фото и картинок. Поверьте, ваш мужчина не останется равнодушным.

Проявите фантазию

Возможно, будучи молодыми людьми, вы выбирали для секса неожиданные места. Самое время вспомнить молодость, конечно, в рамках дозволенного законом. Скорее всего, именно такого разнообразия вам с партнером и не хватало.

Например, когда вы в следующий раз окажетесь в гостях, скажите своему мужчине, что на вас нет нижнего белья, а затем отправляйтесь мыть руки. Будьте уверены, он последует за вами.

Уделяйте себе внимание

Купите белье своей мечты, сходите, наконец, в салон на процедуру, которую долго откладывали, уделите особое внимание волосам и коже — именно на эти два пункта обращают внимание мужчины.

Любой мужчина будет восхищен женщиной, которая любит и балует себя. Поэтому вспомните, где лежит ваш абонемент в бассейн, после чего отправляйтесь делать прическу.

Прислушивайтесь к желаниям друг друга

Над отношениями нужно постоянно работать, иначе никак нельзя добиться взаимопонимания ни в быту, ни в постели. Постарайтесь услышать желания партнера, и дайте ему понять, чего хотите вы сами. Как только вы наладите эмоциональную связь, проблемы в интиме вам не грозят. Станьте вдохновением друг для друга.