Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что означает секс во сне 

Работница 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Каждому человеку не раз приходилось смотреть свои ночные сны, с возможными жизненными сюжетами, какие-нибудь устрашающие, волнующие и даже романтические. Но ведь порой они бывают на столько сексуального характера, что проснувшись, становиться стыдно.
Почему же во сне наш мозг сочиняет такие сюжеты? И что происходит на самом деле?
Психолог, специалист по сновидениям Лори Левенберг, уверяет, что ничего страшного в этом нет.
Если в вашем сне участвует человек, к которому вы не равнодушны наяву, тогда сон действительно отражает ваши сексуальные фантазии. Но если герой сна не вызывает у вас трепетное чувство, тогда секс во сне несёт символическое значение.
В большинстве случаев такой сон означает не стремление к физическому контакту, а потребность в психологической близости, в желании обрести какие-то черты или качества, присущие нашему партнеру из сновидения.
Все в наших снах символизирует какую-то часть нас самих. Вспомните, какое качество ярче всего характеризует партнёра из сна, возможно вам не хватает этих навыков, для выполнения какой-то работы. Может, вам бы хотелось иметь такое же самообладание в стрессовой ситуации. Или вас привлекает его профессиональное мастерство.
Работница: последние новости
Принцами не рождаются Принца Уильяма подозревают в измене Кейт Миддлтон Лидер «Хронопа» презентует новый альбом в Москве
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему на самом деле расстались Королева и Николаев11
4 повода надеть велосипедки
За что женщина никогда не должна извиняться
Хитрости, которые не дадут угаснуть страсти
Девушка со сверхдлинными ногами поразила Сеть260
Видео
Почему на самом деле расстались Королева и Николаев
Звёзды
Что будет, если постоянно есть макароны
Еда
Как сложилась судьба «татушек» Катиной и Волковой
Звёзды
Неожиданные родственные связи звезд
Звёзды
Стало известно имя новой «Мисс Россия»
Красота
Позор звезд, который попал на видео
Звёзды
Что стало с российскими участниками «Евровидения»
Звёзды
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Звёзды Красота
Простой способ узнать о качестве продуктов
Еда Здоровье
«Родители просят подстричь детей „под Сашу Плющенко“»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение