Что означает секс во сне

Каждому человеку не раз приходилось смотреть свои ночные сны, с возможными жизненными сюжетами, какие-нибудь устрашающие, волнующие и даже романтические. Но ведь порой они бывают на столько сексуального характера, что проснувшись, становиться стыдно.

Почему же во сне наш мозг сочиняет такие сюжеты? И что происходит на самом деле?

Психолог, специалист по сновидениям Лори Левенберг, уверяет, что ничего страшного в этом нет.

Если в вашем сне участвует человек, к которому вы не равнодушны наяву, тогда сон действительно отражает ваши сексуальные фантазии. Но если герой сна не вызывает у вас трепетное чувство, тогда секс во сне несёт символическое значение.

В большинстве случаев такой сон означает не стремление к физическому контакту, а потребность в психологической близости, в желании обрести какие-то черты или качества, присущие нашему партнеру из сновидения.

Все в наших снах символизирует какую-то часть нас самих. Вспомните, какое качество ярче всего характеризует партнёра из сна, возможно вам не хватает этих навыков, для выполнения какой-то работы. Может, вам бы хотелось иметь такое же самообладание в стрессовой ситуации. Или вас привлекает его профессиональное мастерство.