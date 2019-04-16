Почему у молодоженов ухудшается зрение после «медового месяца»

Регулярные интимные отношения оздоравливают организм. Именно так считают большинство людей во всем мире и это подтверждают многие медицинские исследования. Однако офтальмологи давно заметили, что среди молодых пациентов очень часто на зрение жалуются именно новобрачные. Но как «медовый месяц» может влиять на здоровье глаз?

Мужское желание продлить сексуальное удовольствие

Несколько лет назад многие английские таблоиды, и в частности «The Sun», написали об удивительном случае, который произошел с двадцатидевятилетним жителем города Саутгемптон. После активной ночи любви молодой человек ослеп на один глаз и был вынужден обратиться к врачам. Выяснилось, что в момент оргазма у него произошло резкое повышение давления и в левом глазу случился разрыв кровеносного сосуда. В итоге это привело к частичной потере зрения. Через какое-то время скопившаяся в глазном яблоке кровь рассосалась естественным образом, но зрение до былых величин увы, не восстановилось.

Данным фактом заинтересовались ученые из Института офтальмологии Комталь, расположенного в Барселоне, Испания. Они провели исследование с участием шестидесяти одной молодой супружеской пары. Врачи изучили медицинские карты участников тестирования и сравнили данные о состоянии зрения пациентов до того, как они начали жить вместе и сразу после того, как прошел их первый месяц в браке. Оказалось, что у двадцати трех процентов женщин и у шестидесяти двух процентов мужчин зрение действительно ухудшилось. У пятнадцати процентов респондентов видение предметов осталось на прежнем уровне. Также офтальмологи сделали отметки о минимум шести документально подтвержденных случаев, когда оргазмы у испытуемых привели к кровоизлияниям в глаза.

Испанские медики считают, что во время получения сексуального удовольствия у людей снижается тонус сосудов сетчатки глаз. В результате этого сосуды расширяются и наполняются большим количеством крови, что повышает риск их разрыва. Однако в большей степени такие явления характерны для мужчин, потому что именно они чаще всего задерживают дыхание в момент наступления оргазма. Это позволяет им «придерживать» эякуляцию и дольше наслаждаться сексуальным удовлетворением. Но именно такая «практика» резко повышает давление и приводит к риску травм глаз. Причем после случившегося кровоизлияния кровь в глазном яблоке, как правило, рассасывается, но вот эластичность стенок сосудов не восстанавливается и это становится началом снижения качества зрения.

Природное женское стремление к беременности

О том, что активная половая жизнь порой негативно влияет у мужчин на зрение, отечественные офтальмологи подозревали и раньше. Однако европейские врачи решили выяснить, почему начало постоянных сексуальных отношений сказывается на здоровье глаз у женщин тоже. Для этого исследователи из Гронингенского университета, Нидерланды, пригласили на эксперимент двенадцать молодых дам, недавно зарегистрировавших свои брачные отношения.

Все испытуемые женщины сдали анализ крови на гормоны, чтобы индивидуальные различия в гормональной сфере не сказались на результатах тестирования, После чего добровольцам были продемонстрированы две видеозаписи, одна — познавательного, а другая — откровенно эротического характера. В этот момент проводилось исследование активности мозга женщин с помощью позитронно-эмиссионной томографии.

Демонстрация первого фильма никак не отразилась на мозговых явлениях испытуемых, но эротические сцены, безусловно, вызвали у них возбуждение, что было зафиксировано, помимо прочего, и небольшим повышением давления. Но, как отметили ученые, в этот же момент томограф зафиксировал снижение притока крови к зрительным центрам головного мозга.

Исследователи считают, что в момент сексуального возбуждения за энергетические ресурсы организма начинают конкурировать два разнородных когнитивных процесса. Мозг обычно стремится к экономии энергии, и в случае начала интимных отношений преимущество отдается половым органам и эндокринной системе, участвующей в размножении.

В большей степени это относится к дамам, поскольку здоровый женский организм в стремлении беременности запускает различные механизмы «уловок», например, такие как «плавающие» циклы овуляции, максимальное количество выброса яйцеклеток в полость матки. Но на все это необходимы затратные энергетические ресурсы. Однако поскольку почти все мозговые центры в периоды сексуального возбуждения заняты в той или иной степени, то организм снижает работу зрительного участка.

Именно в «медовый месяц» у молодой жены происходит максимальное количество половых актов и активная работа эндокринной системы, соответственно, в данный период у нее отмечается снижение зрения. С момента наступления беременности оно, как правило, восстанавливается. Но вот непосредственно родовые схватки часто провоцируют возникновение миопии и этот процесс, зачастую, необратим.