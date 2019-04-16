«Давай по-быстрому!»: 10 фраз, которые сделают ваш секс последним

Часто во время секса мы не обращаем внимания на слова, которые произносим. А ведь они с легкостью могут разжечь огонь между двумя людьми или же навсегда потушить это пламя. Психологи-сексологи центра семейного и сексуального образования Secrets рассказывают о том, какие фразы запрещено говорить во время секса, и не важно, из чьих уст они будут звучать.

1. «А вот мой бывший/бывшая…»

Забудь эту фразу и никогда больше не вспоминай! Кажется, на эти слова в отношениях вообще нужно наложить вето. Во-первых, подобные фразы никак не поспособствуют улучшению вашей сексуальной жизни, если таким образом ты хочешь намекнуть партнеру, как и где тебе приятнее.

А во-вторых, еще ни одному человеку на планете Земля, кажется, не было приятно, когда его сравнивали с бывшим партнером.

2. «Ты скоро?»

Перевести эту фразу на понятный всем язык можно так: «Все, что я мог (ла) получить от этого секса, я уже получил (а), так что просто жду, когда ты закончишь». Согласись, это не самое приятное, что можно услышать в постели. Секс — это процесс, в котором заинтересованы оба партнера, а фразы вроде этой совершенно обесценивают чувства и ощущения одного из участников полового акта.

А если тебе так хочется узнать, когда партнер достигнет разрядки или как-то ускорить этот момент, сделать это можно с помощью другой фразы. Например: «Хочу, чтобы ты кончил (а) прямо сейчас. Скажи, что мне нужно для этого сделать?»

3. «Давай только по-быстрому!»

Быстрый секс — это сосредоточение эмоций, чувств, страсти и желания. Но если он сопровождается фразой вроде «Давай по-быстрому», а после нее следует объяснение, почему вам нужно ускориться, это вовсе не способствует горячему сексу.

Например, фраза «Давай по-быстрому, скоро вернутся мои родители», может быть, и звучала горячо, когда вам было по семнадцать, но сегодня она точно не привнесет в секс ничего хорошего.

4. «Ну не такой уж он и маленький…»

Любые фразы, связанные с размерами пениса, нужно подбирать невероятно тщательно. Всегда помни, что мужчины очень ранимы и ассоциируют секс прежде всего с собственным членом. А значит, оценка мужского достоинства для мужчины будет равноценна оценке его сексуальных умений и способностей.

Не стоит намекать на то, что фактическая длина мужского члена для тебя не является достаточной. В таком случае лучше обойтись вообще без оценки мужского достоинства.

5. «Ты кончила?»

Слышишь эту фразу от мужчины и сразу понимаешь, что он ничего не смыслит в сексе. Тем более вопрос может поставить тебя в тупик или заставить чувствовать себя неловко, если ты не испытала оргазм.

Конечно, бывают ситуации, в которых партнер действительно заинтересован в том, получила ли ты удовольствие, но в таком случае вопрос будет иметь явно более приемлемую формулировку.

6. «О чем ты думаешь?»

С большой вероятностью во время секса каждый из партнеров думает о сексе. А если и витает в его мыслях что-нибудь отвлеченное, то, во-первых, никто не захочет в этом признаваться, а во-вторых, такой вопрос может заставить партнера, которому он адресован, еще больше отвлечься от секса.

В результате это может сбить его настолько, что помешает возбуждению, а значит, с сексом можно будет попрощаться.

7. «Это все?!»

Сам по себе вопрос неплох, плоха его формулировка. Если тебе пока не хватило секса для всей полноты эмоций, не стоит набрасываться на партнера, который уже получил свой кусок пирога. Гораздо более действенным в этом случае будет дать понять мужчине, что ты еще не насытилась им до конца и жаждешь продолжения.

У мужчин период восстановления после оргазма может занимать достаточное количество времени, так что не торопи его. Во время рефрактерной фазы можно целовать партнера, возбуждать его словами о том, что бы ты еще хотела с ним сделать, ласкать саму себя.