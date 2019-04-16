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Когда женщины охотнее всего занимаются сексом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Доцент Монс Бендиксен из Норвежского научно-технического университета со своими коллегами рассказали, когда женщины охотнее занимаются сексом. По их словам, слабый пол проявляет наибольшее желание к сексуальному контакту, когда не видят сильной охоты у мужчин.
Специалисты уточнили, что при первой встрече мужчины интересуются сексом гораздо сильнее. Но, несмотря на это, некоторые могут намеренно показывать свое безразличие. А вот слишком нетерпеливые представители сильного пола уменьшают свои шансы. Так, по мнению женщин, они не кажутся такими уж привлекательными. При этом, ученые отметили, что всегда есть исключения.
Для мужчин важным является конкуренция. Специалисты рассказали, что когда женщины видят, что являются желанными для нескольких представителей мужского пола, они гораздо охотнее проявят желание к сексуальному контакту. Большое значение имеет и количество сексуальных партнеров. При этом, специалисты пришли к выводу, что любая женщина охотнее займется сексом с мужчиной, которого считает привлекательным.
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