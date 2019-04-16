5 признаков несерьезных отношений

Признаки, которые помогут распознать притворство партнера.

Вступив в отношения и поддавшись влиянию бушующих гормонов, нам кажется, что этот романтический период будет длиться вечно. Мы склонны видеть в возлюбленном воплощение Мистера Совершенство, вместо того, чтобы оценивать его слова и поступки объективно. Правда со временем пелена с глаз спадает — вы начинаете оценивать отношения и пытаться понять, что на самом деле держит партнера. Хотите узнать, по каким признакам распознать, что вы — всего лишь временный вариант?

Слова не совпадают с делом

Если случалось, что после конфликта возлюбленный давал клятвенные заверения, а потом нарушал их, то знайте: он водит вас за нос. Ему совершенно наплевать на то, что вы можете расстроиться из-за этого, потому что он по своей сути эгоист и думает лишь о том, чтобы вы поскорее оставили его в покое. Многие люди, к сожалению, не видят ничего криминального в обмане, так что дать обещание для них равно отвязаться от назиданий партнера. То же самое с обещаниями несметных богатств и долгой совместной жизни. Строить отношения с человеком, который не отвечает за свои слова, бессмысленно. Вы никогда не знаете, где он вас подставит, тогда зачем вам лишние проблемы?

Неожиданное исчезновение

Психологи из Инстаграма могут днями и ночами твердить, что мужчине нужно решиться на серьёзные отношения, а перед этим скрыться в «норе», чтобы все обдумать. Якобы пропасть на 2—3 дня без объяснения причин — нормальное поведение, объяснимое первобытными моделями поведения. Только прежде чем оправдать горе-ухажера, вспомните, что на дворе 21 век, когда человек в состоянии бороться с нелогичными инстинктами. Пропадать на время и потом неожиданно объявляться, когда вы уже голову сломали, думая, что с ним случилось — это признак нездоровой психики мужчины. Нормальный человек, думающий о партнере, всегда предупредит о необходимости отъезда или временной потери связи.

Режим инкогнито

Некоторые девушки сталкиваются с мужчинами, которые ведут себя скрытно — мало рассказывают о себе и своём окружении, не хотят знакомить возлюбленную с друзьями и семьёй, выбирают необычные способы связи и прочее. В только зарождающемся союзе это норма — зачем посвящать в свою жизнь человека, в котором ты ещё не уверен? Однако если такая ситуация не меняется спустя пару месяцев, а то и год, советуем бить тревогу. Возможно, что вы вовсе не единственная «любовь всей его жизни». Открытость с партнером — базис крепких отношений.

Угроза расставанием

Когда человек во время любой мелкой ссоры предлагает вам расстаться или поставить отношения на паузу, советуем незамедлительно согласиться на его условия и бежать так, чтобы пятки сверкали. Разговор на повышенных тонах сопровождается бурным всплеском адреналина, поэтому наружу выходит все, что человек на самом деле думает. Мужчина, который любит свою женщину и дорожит ей, не скажет таких слов хотя бы потому, что боится ее потерять. По этой причине на подобные угрозы партнера не стоит закрывать глаза, ведь вместо совместного решения проблем он сразу же идёт на попятную — это явно плохой знак.

Стремительное развитие

Да, бывают пары, которые подают заявление в ЗАГС на следующий день после встречи и живут счастливо вместе всю жизнь. Однако в большинстве случаев быстрое преодоление стадий развития отношений не говорит ни о чем хорошем. Вне зависимости от пола, каждый человек оценивает партнера, прежде чем подпустить ближе к себе. Легкомысленный подход и согласие на все не обернётся ничем, кроме разочарования. Если мужчина предлагает вам продолжить общение в интимной обстановке после первого свидания или переехать к нему сразу после знакомства, то ни о чем хорошем это не говорит. Скорее всего, вы для него временный вариант в одном лице с домработницей.