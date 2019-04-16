Как расторгаются браки в разных странах

Развестись можно практически в любой стране мира. Но иногда это сопряжено с большими трудностями. В мире осталось две страны, где до сих пор невозможно получить развод — Ватикан и Филиппины, где только мусульмане могут расторгнуть брак, а все остальные лишь аннулировать его.

Россия

Российский семейный кодекс обычно не рассматривает причины развода. Если развестись желают оба супруга, и у них ни детей, развод они получат через месяц. В одностороннем порядке развестись можно, если суд признает одного из супругов пропавшим без вести или недееспособным.

Еще без согласия партнера можно развестись, если он попал в тюрьму более чем на три года.

Швейцария

Если развод происходит по обоюдному согласию, без раздела имущества и вопросов по поводу опеки над детьми, развод можно получить через два месяца.

Если пара живет раздельно больше двух лет, развод возможен в одностороннем порядке. Этот срок может быть уменьшен в особых случаях, когда, к примеру, зафиксировано насилие в семье.

Португалия

В некоторых случаях развод в Португалии можно получить в течении часа. Если оба супруга согласны на развод и его условия, им достаточно отправить электронный запрос в соответствующее административное учреждение без дополнительных объяснений.

Польша

Бракоразводный процесс в Польше происходит только в суде, если пара сможет доказать отсутствие духовной и физической близости. Но и это не гарантия: суд может отклонить заявлением если от этого пострадают несовершеннолетние дети пары или сам развод противоречит социальным нормам.

Мальта

До 2011 года расторгнуть брак на Мальте было нельзя. Сейчас подать заявление может пара, которая не живет вместе как минимум четыре года. При этом суд также должен убедиться в том, что семью восстановить нельзя.

Норвегия

В Норвегии каждый из супругов может подать заявление на развод и получить его через год. Раздельного проживания пары в течение двух лет также достаточно для расторжения брака.

Италия

В Италии расторгнуть брак можно, если пара не живет вместе не менее шести месяцев. В таких редких случаях, как уголовное преступление, развод за рубежом или смена пола одного из супругов, подать заявление можно сразу.