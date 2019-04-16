Какие женщины становятся любовницами

Не все девушки стремятся замуж, WomanHit.ru расскажет о представительницах слабого пола, кого вполне устраивают отношения «на одну ночь».

Если вы спросите ваших подруг, согласилась бы одна из них стать любовницей, вряд ли вы услышите положительный ответ. Большинство девушек относятся к роли любовницы крайне отрицательно, тем не менее находятся барышни, которые совершенно сознательно становятся любовницами давно женатых мужчин.

Однако специалисты утверждают, что женщины не всегда делают такой выбор сознательно. Многих девушек абсолютно не привлекают неженатые мужчины, поэтому они убеждают других, да и себя, что им просто не попадаются достойные свободные мужчины. Не каждая готова признаться себе в том, что замужняя жизнь ее просто пугает, а с женатым партнером ей не грозит быт.

У каких же девушек больше всего шансов попасть в зависимость от отношений исключительно с занятыми мужчинами?

Инфантильные

Для создания крепких отношений, плавно перетекающих в брак, необходима работа и отдача с двух сторон, однако принципиальные любовницы предпочитают только получать. Их кредо: «Супруги вязнут в быту, а любовники заняты только любовью». Эти девушки растягивают период ухаживаний на все время отношений, не переходя к следующему. Все, что они требуют от мужчин, это подарки, внимание, фантазию в постели и за ее пределами. Как только мужчина предлагает или хотя бы просто намекает на какое бы то ни было развитие, женщина-любовница теряет к нему всякий интерес, так как роль жены ее не интересует и даже пугает. В ее жизни нет и не может быть никаких грязных носков, уборки, долгих часов у плиты, согласования бюджета.

Такие инфантильные женщины избегают любой ответственности, они просто не умеют выстраивать партнерские отношения.

Женщины с сильным влечением

Этих женщин называют роковыми или вамп. Возможно, вы встречали девушек, от которых исходит просто бешеная энергетика, которую ощущают все вокруг. Такая девушка знает о своих сильных сторонах и всячески их подчеркивает: вы не увидите ее в скучном образе, она всегда выбирает самые откровенные наряды, ее движения плавные, да и сама она поддерживает себя в прекрасной форме. Не сомневайтесь, у этой женщины большой опыт в соблазнении, и мужчины это чувствуют.

Через какое-то время мужчина, попавшийся на крючок к роковой красотке, начинает «остывать», ему уже не нужен безудержный секс по нескольку раз в день, а вот его партнерша останавливаться не собирается. На этой почве возникает конфликт, из-за которого женщина бросает мужчину и начинает искать нового, причем находит его довольно быстро.

Женщины со слабой половой конституцией

Полная противоположность женщине-вамп. Такие девушки постоянно ищут одобрения со стороны мужчин, им нравится, когда на них обращают внимание, однако их сексуальное развитие в каком-то смысле зависло: они дружат как с мужчинами, так и с женщинами, но секс как таковой их не интересует. Причиной может послужить психологическая травма, полученная в детстве, но чаще всего все дело в слабой половой конституции, которая является врожденной особенностью.

Разобраться в проблеме может помочь только профессионал: сексолог, гинеколог или психолог. Парадоксально, но эти девушки становятся любовницами от безысходности, ведь они не могут заставить себя вступать в серьезные отношения, где предусмотрен регулярный секс: они хотят получать его только тогда, когда сами этого захотят. Поэтому женатые мужчины — идеальный вариант: у них есть жены, обеспечивающие секс на постоянной основе, а с любовницей можно «сблизиться духовно».

Девушка-праздник

Этот тип женщин живет сегодняшним днем, не особо задумываясь о будущем. Таким образом они пытаются продлить юность.

В современном мире средний возраст вступления в брак — 25 лет, хотя и эта цифра постепенно повышается. Все дело в том, что с развитием общества возраст, когда женщина способна к деторождению, увеличился до 40 лет, а потому многие не спешат связывать себя узами брака и обзаводиться детьми. Поэтому сейчас появляется все больше пар, где мужчине уже за тридцать, и он готов к серьезным семейным отношениям, а его партнерша, примерно в этом же возрасте, совершенно не думает о том, чтобы вести быт и заниматься воспитанием детей. Ее время еще не пришло.