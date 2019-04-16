Никогда не поздно: 7 способов сказать «нет» сексу, который уже начался

Говоря о согласии на секс, мы подчеркиваем, что отказаться от близости можно в любой момент, даже если она уже началась. Однако пока в теории этот совет звучит лучше, чем на практике: сказать «нет» в процессе интима или остановить конкретное сексуальное действие кажется неудобным.

Основная проблема с отказом — партнер чувствует себя отвергнутым. Причина может быть вовсе не в нем, но самолюбие задето, поэтому проще продолжить неприятный секс «из вежливости», чем обидеть человека. Вот несколько способов сказать, что хочешь прекратить секс или что тебе что-то в нем не нравится, и не оттолкнуть мужчину.

1. Я хочу остановиться

Тебе необязательно что-то объяснять и выдумывать причину, которая покажется партнеру уважительной. Самого факта, что у тебя пропало желание, достаточно, чтобы прекратить секс. Такой категоричный отказ не будет казаться слишком грубым, если вы с парнем заранее поговорите о том, что такое согласие. Это еще новая тема для нашего общества, многим сама мысль о том, что секс — это не обязанность, кажется странной. Договоритесь, что каждый из вас вправе отказаться от секса или конкретной сексуальной практики в любой момент. Можете вдвоем придумать, какие фразы для этого использовать, тогда вы наверняка поймете друг друга верно.

2. Давай сделаем перерыв

Если ты не уверена, что хочешь остановиться, но и не понимаешь, хочешь ли продолжать, попроси перерыв. Скажи, что тебе нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями. Прислушайся к своим ощущениям, пойми, что именно тебя тревожит, и как устранить этот триггер. В любом случае ты не сможешь насладиться сексом, пока не создашь позитивный контекст, так что не стоит игнорировать свое беспокойство.

3. Нет, давай лучше так

Лучший способ отказа — позитивный. Ты не просто отвергаешь какую-то практику, а предлагаешь альтернативу. Так партнер наверняка не будет чувствовать себя уязвленным.

4. Я чувствую себя так, потому что

Еще один метод — объяснить партнеру, что с тобой происходит. «Прикосновение в этом месте вызывает у меня неприятные ощущения», «я не получаю удовольствия в этой позе, потому что так совсем не стимулируется клитор», «ты слишком быстро завершаешь прелюдию, и я не успеваю возбудиться». Это понятней, чем просто «мне больно» или «я не хочу».

5. Мне не нравится

Хорошо дополнить такой отказ словами о том, что тебе нравится, — помним про позитивную подачу. Партнер не узнает, как сделать тебе приятно, если ты об этом не скажешь, поэтому намекать или покорно ждать, пока он сам догадается — не лучшее решение. Объяснять, почему какая-то практика кажется тебе неприятной, не обязательно, тем более что некоторые ощущения слишком сложны, чтобы их анализировать.

6. Давай продолжим в другой раз

Это мягкий способ прервать близость, который покажет партнеру, что в целом ты не против секса с ним и не хочешь продолжать лишь этот конкретный раз. Одной фразой ты сразу дашь понять, что сегодня уже не намерена возвращаться к интиму.

7. Извини, но мне некомфортно

Во время отказа старайся говорить о себе и своих ощущениях. Даже если дело в том, что партнер что-то не так сказал или сделал, скорее всего, это произошло неумышленно. Скажи: «Извини, мне некомфортно, и я хотела бы закончить». После этого объясни, что такие то слова или поступок заставили тебя чувствовать себя плохо или спровоцировали беспокойство, и тебе нужно время, чтобы с этим справиться.

Приходилось ли тебе отказываться от секса или какой-то практики уже в процессе?