Принцесса или тигрица? Эксперты разделили всех женщин на 5 сексуальных типов

Необъяснимая загадочность дам разбила не одно мужское сердце.

Чтобы найти ключ к сердцам представительниц прекрасного пола, надо уметь определять их типы. Тогда любая, даже самая загадочная, леди откроется во всей своей красе. Первыми, кто попытался всерьез квалифицировать женские сексуальные образы,

стали французы.

Именно они определили основные типы поведения женщин и разработали специальные тактики, которые позволяют мужчинам не только понять, кто перед ними, но и установить с представительницами прекрасного пола надежный контакт.

«Конечно, в данном случае речь идет о стереотипах сексуального поведения женщин, — уточняет врач-сексопатолог Михаил Дворкин. — Разделить барышень строго на категории невозможно, также как разработать общие правила общения с ними, которые гарантировали бы успешный итог.

Каждая женщина — это всегда смешение нескольких типов эротического поведения, а вот один из них является ведущим. Какой именно — вот его-то и надо определить. И тогда, исходя из сексуальных особенностей каждого типа, приступить к строительству линий общения».

Тип первый: «Свободолюбивая лань»

Комментарий специалиста: «Такие девушки отличаются прежде всего своей внешностью, — рассказывает Михаил Дворкин. — Даже в возрасте 35-40 лет они прекрасно ее сохраняют, а их поведение, благодаря непосредственности и искренности, напоминает забавы или капризы ребенка. Кстати, вышеперечисленные качества чаще всего наигранны, а на самом деле эти девушки крайне хитры. За их внешней беззащитностью и невинностью кроется желание вызвать у мужчины охотничий инстинкт. Преследуя жертву, тот увлекается процессом, а дева-лань ждет момента, когда игра начнет превращаться в серьезное чувство. Ее цель — вызвать у „охотника“ жалость и умиление, с помощью которых она сможет им управлять.

В сексе этот тип женщин нетребователен и неинициативен. девушка-лань готова полностью подчиниться воле партнера. Если мужчина предложит такой партнерше действовать самостоятельно, может возникнуть некоторое напряжение, поскольку этот тип женщин чаще всего не способен на реализацию собственных эротических фантазий. Девушка-лань учится интимным играм медленно, точно так же осторожно она привыкает к новому партнеру. Но, управляя любовным процессом, не вздумайте давить на нее: из-за своего свободолюбия дева-лань этого не допустит».

Тип второй: «Венера» или «Мечта поэта»

Комментарий специалиста: «Эти женщины — живое воплощение образа Музы, без которой не мыслит себе жизнь ни один уважающий себя творческий человек, — говорит Михаил Дворкин. — Чаще всего они имеют восхитительные формы, которые как раз таки прекрасно стимулируют на занятия прекрасным во всех смыслах этого слова. Они весьма эротичны и сексапильны, поэтому часто притягивают взгляды мужчин. Но вся их страсть кроется во внешнем образе. Девушки-Венеры малоэмоциональны и чаще всего начисто лишены приливов страсти в постели.

Она как драгоценный камень, и ею так приятно любоваться! Поэтому, чтобы вызвать реакцию Венеры, приходится постоянно осыпать ее комплиментами. Даже во время любовных утех не забывайте сказать женщине этого типа, как она прекрасна и восхитительна. Правда, это не добавит ей страсти, но комплименты разбудят в ней чувственность, и, возможно, она осчастливит вас каким-нибудь пикантным сексуальным откровением. Ждать преданности от такой партнерши не стоит — она любит того, кто ею восхищается».

Тип третий: «Тигрица» или «Завоевательница»

Комментарий специалиста: «Эта женщина способна сделать вас самым счастливым избранником, — считает Михаил Дворкин. — Для этого вам потребуется лишь предоставить ей полную свободу действий и заявить о полном своем подчинении. Если готовы на такое — дерзайте, в сексуальном плане вы точно не прогадаете.

Женщины-тигрицы активны, эмоциональны и воинственны. Они любят экспериментировать в постели, воплощая в реальность самые смелые фантазии. Хотя мужчина при таком раскладе и попадает в разряд подопытного кролика, но те ощущения, которые он может получить, занимаясь любовью с тигрицей, запомнятся ему надолго. Барышни этого типа будут требовать подчинения во всем, любое ослушание может обернуться разрывом или местью, которая является одним из излюбленных забав тигриц. Поэтому, общаясь с завоевательницами, будьте готовы к тому, что придется уступать».

Тип четвертый: «Наставница»

Комментарий специалиста: «Этот тип женщин очень привлекает молодых мужчин, — рассказывает Михаил Дворкин. — Чаще всего наставница обладает обаянием и производит впечатление весьма сообразительной и опытной женщины. Мужчин влечет в ней некая загадочность, которую женщине-наставнице удается сохранить в своих повадках надолго. Даже во время сексуальных утех этому типу женщин удается сохранить ореол таинственности, который продолжает привлекать мужчину, поэтому он снова и снова возвращается к своей наставнице. Сами представительницы прекрасного пола любят интеллектуальных и утонченных мужчин.

Больше всего падки на женщин этого типа юные и неопытные кавалеры. Им нравится открывать собственные ощущения с помощью познаний сильной партнерши. Влияние женщин этого типа велико, поэтому надо действовать осторожнее и в нужный момент уметь остановиться. Слабое место женщин-наставниц — это их желание постоянно слышать комплименты. Как только они понимают, что их „ученик“ достиг определенных знаний и уже не так ценит наставничество, их интерес к партнеру постепенно теряется. Поэтому с этим типом женщин необходимо проявлять постоянную готовность учиться».

Тип пятый: «Принцесса»

Комментарий специалиста: «Это один из самых загадочных тип сексуальности женщин, — считает Михаил Дворкин. — Принцесса всем своим видом живописует — она невинна и недоступна. Кто из мужчин не хотел бы заполучить такую барышню с помощью разных хитрых уловок? Но при всей ее непорочности и скромности принцесса проста, искренна и обладает сексапильностью, которую невозможно не заметить.

Сложность в общении с такими барышнями в том, что они непредсказуемы. Если относиться к ней как к принцессе — оберегать и защищать — это быстро ей надоест. Об этом она заявит прямо, так как отличается искренней простотой. Если же, напротив, в общении исходить из того, что девушка проста и открыта, то вполне возможно, она серьезно обидится на такое отношение.

В интимной обстановке принцесса может быть и гибкой, и настойчивой. Это зависит, в первую очередь, от партнера. Чаще всего дамы такого типа подстраиваются под мужчин и в постели стараются следовать их желаниям. Если же они понимают, что инициативы ждут от них самих, то действуют вполне уверенно и отличаются при этом неистовым темпераментом. Принцессы — верные особы, они не стремятся менять партнеров, поскольку довольно долго привыкают к новому мужчине».