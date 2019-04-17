Составлен рейтинг самых ненавистных вещей в сексе

Сайт для тайных свидания illicitencounters.com провел опрос среди своих посетителей. Участникам предложили ответить на один вопрос, что они ненавидят в сексе. По итогам опроса, в котором приняли участие несколько сотен человек, были составлены два списка (отдельно для для мужчин и женщин) самых ненавистных вещей в сексе.

Выяснилось, что больше всего мужчины не любят, когда женщины не проявляют инициативу в постели. На втором месте по популярности ответ «просят погасить свет», а на третьем — «симулируют оргазм». Также представители сильного пола не в восторге, когда партнерша много разговаривает, отказывается пробовать что-то новое или вспоминает предыдущих любовников.

Несколько по-другому выглядят ответы женщин. Больше всего дамам не по душе, когда партнер не уделяет должного внимания предварительным ласкам, а вместо этого сразу переходит к соитию. Еще представительницам прекрасного пола не нравится если мужчина думает только о своем удовольствии и неуклюж в постели. Среди ненавистных вещей в сексе женщины также назвали употребление «грязных словечек», отказ от общения после интима и сон сразу после секса.