Причины для расставания, которые нельзя игнорировать!

В каждых отношениях бывают моменты жарких споров, недопонимания и кризисы. На долгом пути встречаются разные проблемы, разочарования, притирки, возрастные изменения и этапы жизненных переоценок. Страсть, сексуальное влечение, конфетно-букетный период обычно заканчивается достаточно быстро. Затем на смену приходит общая компания друзей, совместные увлечения и выбор приоритетных направлений. Вот здесь часто пары встречают весомые причины для расставания. Среди множества несущественных и решаемых проблем стоит отметить те, которые нельзя игнорировать:

Отсутствие совместных целей — весомая причина для поиска нового партнера

Часто в этот момент женщина готова стать мамой, мечтает о доме и накоплениях в будущее, а мужчина выбирает в приоритет карьеру и впечатления. Время, потраченное на ссоры, скандалы и ревность, к сожалению, не принесет обоюдного удовлетворения. Внимательно присмотритесь к партнеру, послушайте его планы, взвесьте все временные затраты и только после этого примите решение.

Утрата доверия — самая спорная причина для расставания

После факта измены, воровства, обмана или рукоприкладства женщины часто пытаются себя убедить в том, что право на ошибку имеет каждый. Восстановление доверия занимает не один месяц, но если усилия по склеиванию разбитой чашки прикладывает только один партнер (чаще сама женщина), то пора ставить точку в этих отношениях. Если проверка телефона, поиск компромата и боязнь излишнего алкоголя на празднике у спутника беспокоят вас, то пора всерьез задуматься о том, что беречь такие отношения не стоит.

Ощущения давления в отношениях

Не многие готовы признать факт отсутствия компромиссов в отношениях. Нас воспитывали так, что любовные отношения должны строиться на непрерывной работе над собой. Привычка наступать себе на горло и делать все, даже когда нет на это сил — в крови у российских женщин. Задавать вопрос себе, а счастлива — ли я, по статистике психологов, женщина перестает после 3-х лет брака. Пора принять простую формула счастья: Отношения должны делать нас счастливыми!

Отсутствие сексуальных отношений

Более 65% семейных пар после 15 лет брака вообще не живут половой жизнью друг с другом. Страстные отношения, после нескольких совместных лет, мы можем конечно наблюдать лишь в голливудских фильмах, однако осознанное избегание всяческой близости с партнером — красный свет для того, чтобы остановиться и проанализировать причины такого поведения.

Время гармонии, теплоты и душевности полностью заменило время скандалов, ссор и мелких конфликтов

Наблюдая пары с хроническим недовольством, взаимных придирок и упреков, которые начинаются с самого утра и не заканчиваются до захлопывания дверей в раздельные спальни — можно говорить о полном кризисе отношений. Раздражение от простых обыденных вещей от вождения автомобиля до нарезки колбасы — это затянувшийся огромных ворох проблем, который все равно даст вулканический пепел, посыпающий нежные и трогательные, любовные отношения. Принять недостатки, несовершенства партнера можно лишь имея в сердце огонь любви. Может стоит и не доводить себя до извержений, а лучше закончить эти отношения.

Сомнения в отношениях преследуют нас на протяжении всей жизни, однако всегда стоит взвешивать: стоят ли усилия в сохранении отношений, полученного результата — психологического комфорта или позволить себе, открыть сердце для новой встречи.