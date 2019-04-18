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Исследователи выявили точный размер, который удовлетворит женщин 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Отмечается, что порой женщины сами не понимают, что им нужно в действительности. 13,8 см достаточно для продолжительных отношений.
Длины в 13,8 сантиметров будет вполне достаточно для представительниц прекрасного пола, считают ученые из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии. Они провели эксперимент, с целью узнать, какой размер полового органа соответствует желаниям женщин. Они выбрали 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет и провели опрос.
Для достижения оргазма женщинам нужен размер в 16 см. Ученые отмечают, что женщины порой сами не знают, что им действительно нужно. Для «непродолжительных» отношений они хотят размер побольше, но для жизни в браке им не нужны такие выдающиеся параметры.
Исследование выявило, что для продолжительных отношений представительницам прекрасного пола нужна длина в 13,8 см.
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