Исследователи выявили точный размер, который удовлетворит женщин

Отмечается, что порой женщины сами не понимают, что им нужно в действительности. 13,8 см достаточно для продолжительных отношений.

Длины в 13,8 сантиметров будет вполне достаточно для представительниц прекрасного пола, считают ученые из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии. Они провели эксперимент, с целью узнать, какой размер полового органа соответствует желаниям женщин. Они выбрали 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет и провели опрос.

Для достижения оргазма женщинам нужен размер в 16 см. Ученые отмечают, что женщины порой сами не знают, что им действительно нужно. Для «непродолжительных» отношений они хотят размер побольше, но для жизни в браке им не нужны такие выдающиеся параметры.

Исследование выявило, что для продолжительных отношений представительницам прекрасного пола нужна длина в 13,8 см.