Как женская неверность зависит от генов

Измена — одна из основных причин распада семей, явление, порицаемое особенно жестко во всех культурах, религиях и традициях. Связано ли оно с поведенческими особенностями, распущенностью личности или определяется физиологически, заложено в некоторых людях природой? Особый интерес вызывает именно женская неверность, поскольку даже реальная угроза лишения жизни в ряде традиционных норм и даже законодательств отдельных стран не останавливает некоторых дам от измен.

В газете «Наука» со ссылкой на агентство MIGnews в 2004 году были опубликованы результаты исследования английских ученых-биологов под руководством Робина Бэйкера. В них он утверждает, что почти 100% женщин изменяют своим супругам. Исследования велись в течение 5 лет на основе методов генной инженерии и научного гипноза. В них принимало участие 5 000 замужних англичанок возрастной группы 30-40 лет. После обработки результатов выяснилась и еще одна сенсационная подробность — каждый 9-й ребенок в семье (11%) оказался рожденным не от законного супруга, а в результате измены.

Более того, большинство женщин сами узнали об этом только когда ученые сообщили им полученные результаты. Рожденные дети появились на свет как результат адюльтера со случайными мужчинами в период овуляции, когда пик сексуальной активности и безрассудства у женщин достигает максимума. Получив такие ошеломительные результаты Бэйкер сделал предположение, что за этими изменами кроется нечто большее, чем жажда внимания и любви. По его гипотезе, движущей силой неверности является особый ген в организме человека, который и толкает на нарушение моральных принципов и института брака.

Его исследования впоследствии были продолжены другими учеными с целью проверки и подтверждения или опровержения этой гипотезы. Так, в конце 2014 года, согласно публикациям Naked Science, финские ученые провели анализ поведенческих реакций, изучив 7 400 пар однояйцевых близнецов репродуктивного возраста (18-49 лет), из которых 9.8% мужчин и 6.4% женщин изменяли супругам на протяжении длительного времени (по крайней мере, последнего года). Изучив причины и отношения в парах, ученые пришли к выводу, что вклад генетического фактора в возникновении измен составляет 63% у мужчин и 40% — у женщин. Но сам «ген измен» финские ученые обнаружить не сумели.

Это удалось сделать позднее, в результате сразу двух независимых друг от друга исследований. Одно из них — американское, Университет Бингемтона, лаборатория эволюции антропологии и здоровья под руководством Д. Гарсиа, где было доказано, что «ген неверности» существует и он кодирует рецепторы вазопрессина — особого гормона, участвующего в формировании привязанности и эмпатий к партнерам, образованию тесных доверительных связей.

Состояние этого гена влияло на частоту измен только у женщин, а у мужчин такой зависимости не проявлялось. Кодировка рецепторов в головном мозге была впервые отмечена учеными при изучении поведенческих реакций полевок. Желтобрюхие полевки моногамны и до конца дней верны одному партнеру, тогда как горные и 97% других подвидов никогда не задерживаются в норах партнеров, с которыми спариваются. Обнаружение связи вазопрессина с такими поведенческими реакциями и была положена в основу поведения человека, и эта связь впоследствии была подтверждена учеными.

Еще более широкие исследования провели австралийские ученые из Квинсленда (University of Queensland in Australia). Они обследовали 7 000 человек, состоящих в близких и супружеских отношениях. Согласно анонимному анкетированию, 400 человек признались в неверности второй половине. У всех неверных дам из репрезентативной группы был обнаружен ген AVPR1A в измененной комбинации. Примечательно, что наличие этого гена у мужчин не оказывает прямого влияния на стремление изменить. Ген влияет на мутации ДНК, определяя повышенную зависимость от гормона дофамина — гормона удовольствия. В результате зависимость от острых ощущений от секса у таких женщин аналогична наркотической. И наиболее яркие ощущения они испытывают от связей с новыми партнерами.

Но человек — сложный природный механизм. И даже генетическими мутациями, при наличии сдерживающих социально-культурных, религиозных и иных факторов он способен управлять. Ученые же продолжают свои разработки, результаты которых можно было бы применить на практике. Кстати, анонимные опросов более 200 тысяч респондентов международного сайта знакомств выявили, что большинство измен случается в среду. Возможно, это станет поводом для следующего исследования…