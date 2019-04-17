Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина позвал подругу замуж и прослыл жадиной 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользовательница Reddit рассказала, что ее возлюбленный хочет сыграть с ней свадьбу, но предлагает в качестве кольца то, которое ранее покупал для бывшей девушки. Своими сомнениями девушка поделилась с посетителями портала.
По словам рассказчицы, они давно обсуждали возможность пожениться. Девушка не хочет показаться «неблагоразумной», если откажет возлюбленному из-за кольца, ведь такой подарок существенно экономит средства.
«Однако что-то в моем сердце не может принять тот факт, что кольцо изначально было для кого-то другого»,
— объяснила она.
Автор поста отметила, что ее возлюбленный встречался с бывшей девушкой около четырех лет и планировал предложить ей выйти за него. В связи с этим он заказал специальное кольцо из-за рубежа. Но в итоге они расстались, а ювелирное изделие оставалось у него. Парень уверяет, что его бывшая не надевала кольцо на палец.
Девушка подчеркнула, что ей не нужно дорогое украшение или бриллианты, но «кольцо, которое было бы куплено с мыслью о ней». Пользователи Reddit удивились такому предложению ее возлюбленного.
«Отвратительно вот так пытаться дать тебе кольцо, сделанное для кого-то другого. Ты будешь смотреть на него каждый день и обижаться на него за то, как он продешевил»,
— написал один из пользователей.
Большинство сошлись во мнении, что даже из практических соображений не стоит принимать кольцо бывшей. Невесте предложили найти способ вернуть часть средств от продажи старого кольца и обменять его на новое. Кое-кто из пользователей также рекомендовал отказаться от самого кольца, сохранив камень для нового.
В ноябре 2018 года девушка попросила пользователей сети придумать варианты отказа от свадьбы, потому что ей не понравилось обручальное кольцо. В ответ на это комментаторы обвинили ее в грубости и бестактности.
Последние новости
Верховный суд предложил отменить особый порядок рассмотрения тяжких преступлений Найдены неизвестные фотографии Гитлера Быкова ввели в искусственную кому
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неочевидные причины стремительного старения кожи
7 стратегий для победы в любом споре
Как максимально удешевить ремонт4
Глюкоза и красный цвет: чем заменить кофеин
Причины для разрыва, которыми нельзя пренебрегать1
Видео
Нацепившая на дочь поводок женщина попала на видео
Дети
Почему на самом деле расстались Королева и Николаев
Звёзды
6 знаменитостей, которые никогда не были замужем
Звёзды
Звездные дочки, ставшие копией мам
Звёзды Дети
Звездные романы, в которые сложно поверить
Звёзды Любовь
Судьба бывшей жены самого богатого человека в мире
Звёзды
Что будет, если постоянно есть макароны
Еда
Знаменитости, выросшие в нищете
Звёзды
Какой стала самая красивая девочка двухтысячных
Дети Звёзды
От «рыжего» «Иванушки» ушла жена
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение