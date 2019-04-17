Британка бросила парня из-за результатов ДНК-теста

26-летний британец пожаловался в соцсети Reddit на свою бывшую девушку.

Молодой человек и его 27-летняя возлюбленная решили для развлечения пройти ДНК-тест, который позволяет узнать, от кого из известных людей ты можешь происходить и откуда родом твои предки. Однако результаты напугали девушку. Как выяснилось, одним из родственников мужчины был известный серийный убийца.

Месяц назад мы с моей девушкой решили для прикола сделать ДНК-тест, чтобы узнать свою родословную. Организаторы выдают участникам большой объем информации, и мы долго изучали ее. Сначала веселились, а потом я узнал кое-что, из-за чего потерял девушку. Некоторые имена своих родственников я не узнал, а один из них оказался маньяком,

— цитирует парня Mirror. Его родственники признались, что тест не соврал, добавив, что сознательно решили не упоминать о страшном прошлом.

Она рассталась со мной, потому что не смогла вынести моей связи с маньяком. Она уверяла, что любит меня, но не может смириться с тем фактом, что в моих жилах течет кровь убийцы,

— изливал душу молодой человек.

Пользователи соцсети, в отличие от девушки, поддержали его. По их мнению, подруга наверняка и без этого печального открытия собиралась покинуть потомка маньяка и просто дождалась подходящего момента.