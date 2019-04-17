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Ученые: женщины лучше мужчин скрывают измены 

Ростовские Вести 1 час назад
Фото: Ростовские Вести
Ученые из Австралии выяснили, что женщины лучше мужчин умеют скрывать измену, сообщается в статье, опубликованной журналом Royal Society Open Science.
Специалисты Университета Западной Австралии после проведенного исследования выяснили, что определить женщин-изменщиц по их внешности, не могут даже другие женщины. Однако, неверных мужчин по их лицу слабый пол распознает практически без труда.
В статье говорится, что среди мужчин, склонных к полигамии и изменам, наблюдаются общие «архетипические» черты внешности. В отношении же женщин найти таковые исследователям не удалось.
Учеными проводился эксперимент с участием 1500 человек, которым показывались фотографии 189 человек — 101 мужчины и 88 женщин. Предварительно люди, изображенные на снимках, проходили анкетирование, позволившее выявить степень их верности своим партнерам. Участники эксперимента должны были определить «потенциал верности», оценив фото.
Результаты оказались очень любопытными. Выяснилось, что, глядя на мужские лица, добровольцы, как мужчины, так и женщины, достаточно точно определяли склонность к обману и изменам. Но по лицам женщин сделать этого они уже не могли. При этом мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.
По результатам проведенного исследования специалисты пришли к выводу, что к изменам склонны в первую очередь мужчины с брутальной внешностью, с характерной массивной нижней челюстью, выступающими надбровными дугами и тонкими губами. Выявить черты лица, общие для женщин-«изменниц», как участникам, так и авторам эксперимента, не удалось.
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