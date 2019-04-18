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7 пикантных фактов об оргазме, которые вы, возможно, не знали 

Passion.ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Кого волнует выражение лица во время оргазма? Об этом много шутят, а кто-то всерьез переживает — и мешает себе получать удовольствие. Лишние размышления вообще способы свести на нет весь смысл процесса. Поэтому даже если вы знаете все об оргазме, этот материал для вас. Симуляция, теплые носки и как часто нужен оргазм — специально для Passion.ru психолог и секс-тренер Екатерина Федорова сделала подборку самых удивительных фактов об оргазме.
Екатерина Федорова,
психолог и секс-тренер, автор книг по семейным и сексуальным взаимоотношениям, директор женского тренингового центра, обладатель престижной награды Хрустальный Лотос в номинации «Лучший секс-тренер»

1. Без боли.

Оказывается, что оргазм — лучшее обезболивающее средство. Все дело в химии, а точнее, в тех веществах, которые выбрасываются в кровь при наступлении высшей точки наслаждения. Они блокируют сигналы боли, поступающие в мозг. При этом оргазм помогает при большей части видов боли, включая зубную и боль при артритах. Особенно эффективно это, безусловно, приятное средство, во время менструаций (если вашего партнера не пугает и не отталкивает кровь) и при мигренях. К тому же помогает оно быстрее лекарственных средств. Поэтому, дорогие девушки, запомните: если болит голова, не пейте таблетки, а ищите мужчину!

2. Оргазм — вещь уникальная.

Согласно статистике, только 30% женщин в мире может регулярно испытывать оргазм с постоянным партнером только от проникновения. Для еще 30% требуется дополнительная стимуляция или использование нескольких видов секса. Да и время на подготовку организма к нему потребуется от 10 до 30 минут, поэтому представителям сильного пола не стоит забывать о прелюдии, которая подготовит к дальнейшим активностям капризный женский организм! А около 12% процентов женщин вообще ни разу в жизни не испытывало оргазма. При этом аноргазмией страдала даже такой секс-символ, как Мэрилин Монро — ей пришлось ходить на сеансы психоаналитика. Зато именно дамы могут испытывать полиоргазм. У мужчин же с этим все просто: по статистике, они испытывают оргазм с любимой в 70% случаев.

3. Количество имеет значение!

В случае с оргазмом это утверждение верное. Новейшие исследования показали, что те мужчины, которые достигают удовлетворения не менее двух раз в неделю, имеют шансы прожить значительно более длительную жизнь. Кроме того, интенсивная половая активность снижает вдвое риск возникновения рака предстательной железы. Правда, для этого требуется практически ежедневно совершать секс-марафон, ведь чтоб эта статистика действовала, нужно не менее 21 оргазма в месяц.

4. Держите ноги в тепле

Ученые выяснили, что холодные конечности мешают сосредоточиться на достижении удовольствия, делая весь процесс дискомфортным. Особенно это относится к женщинам, которые физически менее активны. Поэтому носки снимать не всегда обязательно! К тому же, это может быть очень волнующим и соблазнительным, в духе современной Лолиты. Достаточно подобрать симпатичный вариант для своего интимного гардероба.

5. Чем старше, тем лучше.

Женский оргазм с возрастом становится более ярким и продолжительным. Несмотря на существующие стереотипы касаемо возраста, именно зрелые женщины получают более качественную сексуальную разрядку, хотя интенсивность и количество половых актов у них в целом снижается. По статистике, девушки в возрасте от 16 до 24 лет имеют около 60% оргазмов, а дамы от 40 лет и старше — более 70%. Возможно, это связано с такими факторами, как уверенность в себе, отсутствие ложной стыдливости и знание, что, как и где надо делать партнеру, чтобы было хорошо.

6. Нечего стесняться!

Многие испытывают комплексы по поводу выражения своего лица и иных реакций организма во время оргазма. Однако если их контролировать, удовольствие вы точно не получите. Ученые разобрались и с этим вопросом: оказывается, за нашу мимику и движения в этот важный момент отвечает мозжечок. Чем выше напряжение момента, тем больше напряжения и в теле: руки и ноги даже может сводить судорогой. Кроме того, возбуждение заставляет активно работать и те участки мозга, которые дают реакцию на боль. Поэтому со стороны можно подумать, что вам нехорошо, хотя при этом вы можете быть на седьмом небе от удовольствия. Процессы эти одинаковы и у мужчин, и у дам.

7. Ложь во благо?

Мужчины также симулируют оргазмы — в этом признались 30% опрошенных. Основной мотив — уберечь любимую от обиды и разочарования, избежать конфликта в этой сфере. В это же время представительницы прекрасного пола симулируют удовлетворение от секса в разы чаще: до 70% оргазмов у дам — фикция, выяснили ученые из университета в Канзасе. В списке поводов к такому поведению — страх потерять отношения, слишком быстрый процесс и усталость. При этом мужчины распознают обман только в каждом третьем случае. В целом ситуация неприятная: симуляция из страха обидеть только усугубляет проблему. Если вы хотите достигать пика наслаждения, поговорите корректно со своим партнером, и расскажите, что конкретно вас «заводит». Честность в этом случае — залог счастливых и гармоничных отношений.
Текст: Екатерина Федорова
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