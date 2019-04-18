Британец продолжает любить жену, которая много раз пыталась его убить

История знает немало трогательных романтичных историй, но эта заслуживает особого внимания. Житель Великобритании, Рэймонд Везеролл (Raymond Weatherall), утверждает, что любит свою жену, несмотря на то, что та многократно покушалась на его жизнь. К своему счастью, любит супругу мужчина теперь на расстоянии, так как та отбывает солидный срок в тюрьме.

Свадьба Рэймонда и Хэйли состоялась в 2015 году. Но счастье молодых продолжалось недолго — менее чем через год у мужчины обнаружили злокачественную опухоль мозга. Прогноз был неутешительным — врачи сообщили Реймонду, что ему осталось жить не более полутора лет.

Молодая супруга не слишком горевала и закрутила роман с лучшим другом мужа — Гленном Поллардом (Glenn Pollard). Неверная жена и коварный друг, с которым, кстати, Рэймонд дружил почти 20 лет, стали ждать его смерти, в надежде получить неплохое наследство. Но, к досаде Хэйли и Гленна, в 2017 году болезнь внезапно отступила, и больной пошел на поправку.

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«Везунчик» Рэймонд Везеролл

Такой поворот событий не устраивал «наследников», и они решили избавиться от третьего лишнего. Вскоре после того, как врачи сообщили мужчине радостную весть, любовники впервые организовали покушение на него, к счастью неудачное. Следующие 9 месяцев Хэйли и Гленн только и делали, что пытались сжить Везеролла со свету.

Мужчину травили, топили, взрывали возле него отопительные приборы, но Рэймонд всегда оставался невредимым. Под конец 2017 года дочь Гленна Полларда «случайно» выстрелила в везунчика из винтовки.

В этот раз злоумышленники чуть не достигли своей цели — пуля попала Везероллу в голову и прошла навылет. Удивительно, но снова вмешалась фортуна, и снаряд вошел в правую щеку, а вышел из левой, не нанеся мужчине серьезного ущерба.

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Разумеется, этим «несчастным случаем» заинтересовалась полиция, а в ходе выяснения обстоятельств всплыли и другие странные и опасные для жизни мужчины случайности. Хэйли Везеролл, Гленна Полларда и его дочь судили и отправили за решетку.

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Винтовка, выстрел из которой едва не стоил Везероллу жизни

Вероломная супруга и дочь ее любовника получили по 15 лет тюрьмы, а Гленн Поллард — 17. Интересно, но жертва многочисленных покушений до самого вмешательства полиции была уверена, что все дело в невезении. Согласитесь, странная позиция для человека, победившего рак.

«Я люблю Хэйли. Всегда любил и всегда буду».

Эти слова Рэймонд Везеролл говорит в каждом интервью, когда его спрашивают о том, как он относится к жене после всего случившегося. Во всех бедах он винит только бывшего друга, который, по его мнению, получил власть над легко внушаемой женщиной и втянул ее в свои преступные замыслы.

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Слева-направо: дочь Гленна Полларда, сам Гленн Поллард и вероломная супруга Хэйли Везеролл

«Я многое сумел пережить. Чувствую себя как кошка, у которой девять жизней. Правда, после всего этого у меня, наверное, осталась только одна или две жизни. Но я все еще могу посмеяться. Чувство юмора пока не потерял».

Так сказал о себе Рэймонд журналистам британского издания The Sun.