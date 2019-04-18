Жених из Англии обалдел на русской свадьбе

Англичанин Саймон Торнел почти ничего не знал о России, пока не женился на россиянке. Сейчас их дочке три года, и Саймон уже три раза наведывался в Екатеринбург. Впечатлений накопилось предостаточно, хотя самый яркий культурный шок он испытал во время свадьбы, которая проходила не в России, но, судя по всему, была очень даже русской.

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Перед тем как полететь в Екатеринбург, я полез в Google , чтобы как-то подготовиться. Но все равно мои ожидания разошлись с реальностью. Оказалось, в России бывает жарко, а солнце заходит поздно, поэтому можно долго не ложиться спать. Когда мы улетали обратно в Англию, родители жены попросили нас сесть. Я подумал, что будет какой-то разговор, но мы просто сидели и молчали. Потом жена рассказала, что это такая традиция — посидеть перед дорогой. Интересно, прежде чем пойти в магазин, русские тоже сидят?

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Поженились мы на Кипре, а основная часть праздника проходила на яхте. Примерно половина гостей были друзьями и родственниками жены. Они добавили празднику перца. Примерно через час после начала мне сказали: «Саймон, твоей жены нет». Я ответил, что на яхте ей потеряться негде, но ребята настаивали: я должен был ее найти, пройдя через несколько испытаний.

Для начала мне дали яблоко, утыканное зубочистками, чтобы я доставал по одной и говорил, за что люблю свою жену. После десятой зубочистки стало уже довольно сложно придумать что-то оригинальное. Потом мне показали много детских фотографий, среди которых мне нужно было найти фотографию жены. После каждой неудачной попытки приходилось танцевать. Когда наконец вычислил верный снимок, решил, что на этом испытания закончились. Как же я ошибался.

К борту яхты были привязаны три каната. Мне нужно было вытянуть тот канат, за который держится жена. Но сначала я вытащил ее подругу, потом своего друга, переодетого почему-то в женскую одежду, и только третий канат был привязан к стулу, на котором сидела моя любимая.

Короче говоря, это был очень запоминающийся день. Ничего подобного ни я, ни мои гости никогда прежде не видели.