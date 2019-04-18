Самые невероятные законы о сексе со всего мира

Все мы наслышаны о странных законах о сексе, то и дело появляющихся в ряде американских штатов, но на этот раз США оказались не при делах. Сегодня вы узнаете о самых странных законах, связанных с сексом, большинство из которых были официально приняты в различных странах мира. Помимо стран Азии и Ближнего Востока в наш список угодили и такие страны, как Англия и Швеция.

15. Врачам запрещено напрямую разглядывать женские половые органы — Бахрейн

Бахрейн — это небольшая страна на Ближнем Востоке, расположенная на острове в Персидском заливе. Помимо всего прочего, Бахрейн может похвастаться законом, который регламентирует отношения врачей-мужчин со своими пациентками. Им официально запрещено смотреть на половые органы пациенток во время медицинского обследования. Для того чтобы исполнить свой врачебный долг и осмотреть пациентку, докторам мужского пола необходимо воспользоваться специальным зеркалом. В то же время это правило не касается врачей-женщин.

14. Мужчинам запрещено заниматься сексом с животными мужского пола — Ливан

Довольно странный закон есть и в стране под названием Ливан. Здесь мужчинам официально запрещено заниматься сексом с животными, если они мужского пола. Наказание за нарушение этого закона — смерть.

13. Продавщицам тропической рыбы разрешено быть топлес — Ливерпуль, Англия

Англия знаменита своим нестандартным подходом к бизнесу. В то время как практически во всех британских заведениях закон запрещает продавцам работать топлес, нашлось и исключение для этого строгого правила. Вы можете прикупить тропической рыбы в одном из магазинов Ливерпуля, параллельно пообщавшись с продавщицей, которая порадует вас отсутствием какой-либо одежды, прикрывающей ее грудь.

12. Мать невесты должна присутствовать при процессе скрепления брака — Колумбия

Довольно странный закон, чья истинность на данный момент находится под сомнением. Тем не менее многочисленные источники сообщают, что в городе Кали в Колумбии женщинам разрешается заниматься сексом только со своими мужьями, более того, в первую брачную ночь при этом процессе обязательно должна присутствовать мать новобрачной.

11. Никаких проявлений чувств на публике — ОАЭ Во многих странах нет ничего странного в том, что влюбленные пары практикуют публичные проявления чувств, начиная от поцелуя в щеку и заканчивая страстными объятьями. Более того, иногда можно увидеть пары, которые занимаются сексом на улице. Однако ни одно из этих утверждений не подходит для Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь любой вид публичных проявлений чувств (даже скромный поцелуй в щеку) может привести к тому, что вы окажетесь за решеткой на срок в десять дней. Более того, если вы занимались этим в общественном месте, будучи в нетрезвом состоянии, срок вашего пребывания в тюрьме может составить целый год.

10. В случае измены муж может убить свою жену — Уругвай

Этот уругвайский закон может напомнить сюжет какого-то кровавого криминального фильма. Хотя измена сама по себе губительна для отношений, в Уругвае она может привести к смертельному исходу. Здесь, если муж застанет жену с ее любовником, он имеет полное право убить обоих. Если убийство ему покажется слишком жестоким, то он может обойтись более легким вариантом, кастрировав любовника и отрезав нос своей жене. И все это совершенно законно.

5. Запрет на брак с девственницами — Гуам

На тихоокеанском острове Гуам запрещено вступать в брак с девственницей. Так что вполне логично, что здесь есть и мужчины, чьим занятием является путешествовать по острову и лишать девственности юных девушек. Более того, это платная услуга.

4. Запрет на обнаженные фото в фотокабинках — Швеция

Швеция известна своим холодным климатом, но еще больше она славится своими людьми, отличающимися особой красотой. Но будучи в этой стране, не забывайтесь, ведь здесь действуют довольно строгие законы. Один из них касается фотографий в специализированных кабинках, где запрещается сниматься полностью обнаженным.

3. Запрет на секс при свете — Будапешт, Венгрия

В Венгрии, к нашему удивлению, существует закон, запрещающий заниматься сексом с включенным светом. Цели этого закона неясны, быть может, он направлен на экономию электричества или же ограждает граждан от опасности быть замеченными с улицы.

2. Запрет на мастурбацию — Индонезия

В Индонезии существует довольно странный и суровый закон, запрещающий мастурбацию. За его нарушение следует наказание в виде смертной казни путем обезглавливания. Тем не менее мы склоняемся к тому, что это просто преувеличение. Некоторые источники утверждают, что максимальное наказание за это — тюремное заключение сроком на 32 месяца.

1. Женщина может убить своего неверного мужа и его любовницу — Гонконг

Еще один жестокий и кровавый закон в нашу коллекцию. На этот раз речь пойдет о Гонконге, где существует смертная казнь за супружескую измену. Здесь жена, заставшая мужа с любовницей, вправе убить обоих. Единственное условие заключается в том, что она должна сделать это голыми руками.