Выяснено, сколько мужчин грустят после секса 

Около половины мужчин переживают состояние грусти после полового акта. Это установили исследователи из Австралии, сообщает портал «Здоровье 24». Как отмечает РЕН ТВ, сильную половину человечества решили проверить в этом направлении после того, как было выяснено, что у женщин существует аналогичное психическое явление.
Эта особенность получила наименование «постсексуальная дисфория» или «посткоитальный блюз». Установлено, что чувство грусти после занятия сексом испытывают не менее 50% женщин. Что касается мужчин, то блюзовому настроению в этой ситуации были подвержены хотя бы раз 40% из них.
Сами испытуемые характеризовали свои ощущения как «грусть, тревогу, раздражение или желание начать ссору с партнером». Причём 4% заявили, что такое чувство накрывает их после каждого полового акта.
Учёные пока не могут дать точного объяснения этой особенности. Некоторые считают, что причина кроется в снижении после секса активности некоторых нейромедиаторов — биологически активных химических веществ, передающих электрохимические импульсы от нервной клетки между нейронами, а также от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам. Предположительно именно это вызывает ощущение окончания духовной близости, которое было до контакта.