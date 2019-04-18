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Выяснено, сколько мужчин грустят после секса 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Около половины мужчин переживают состояние грусти после полового акта. Это установили исследователи из Австралии, сообщает портал «Здоровье 24». Как отмечает РЕН ТВ, сильную половину человечества решили проверить в этом направлении после того, как было выяснено, что у женщин существует аналогичное психическое явление.
Эта особенность получила наименование «постсексуальная дисфория» или «посткоитальный блюз». Установлено, что чувство грусти после занятия сексом испытывают не менее 50% женщин. Что касается мужчин, то блюзовому настроению в этой ситуации были подвержены хотя бы раз 40% из них.
Сами испытуемые характеризовали свои ощущения как «грусть, тревогу, раздражение или желание начать ссору с партнером». Причём 4% заявили, что такое чувство накрывает их после каждого полового акта.
Учёные пока не могут дать точного объяснения этой особенности. Некоторые считают, что причина кроется в снижении после секса активности некоторых нейромедиаторов — биологически активных химических веществ, передающих электрохимические импульсы от нервной клетки между нейронами, а также от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам. Предположительно именно это вызывает ощущение окончания духовной близости, которое было до контакта.
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Женский форум
Любовь , РЕН ТВ
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