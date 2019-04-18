7 вещей, за которые стоит чаще хвалить своего партнера

В длительных отношениях очень легко начать принимать партнера как должное. Именно поэтому комплименты в таких парах звучат в основном по праздникам или в самых исключительных случаях. Но слова благодарности не просто приятны, они укрепляют связь между людьми и помогают чувствовать свою ценность. Даже если партнер прекрасно знает, что ты его любишь, это всегда приятно услышать снова. Heroine составил список поводов похвалить своего мужчину на каждый день.

1. Качества, за которые ты его ценишь

Комплименты, основанные на личных качествах, важны, потому что ты хвалишь характер партнера, а значит, смотришь глубже, чем просто на внешность и поступки. Вспомни, что помогает тебе любить этого парня — его верность, доброта, оптимизм. Говори о вещах, которые действительно ценишь, тогда даже самые простые слова будут звучать искренне и по-особенному.

2. Его суждения

В отношениях каждому из нас важно чувствовать доверие и уважение от партнера. Чтобы продемонстрировать их, комплименты не обязательны. Обратись к парню за советом или позволь ему иногда принять решение, не задавая лишних вопросов. Дай партнеру понять, что его мнение для тебя много значит.

3. То, какие эмоции он у тебя вызывает

Говоря о себе, тоже можно сделать комплимент партнеру. Выражай благодарность за то, как ты себя чувствуешь, благодаря парню: «мне с тобой спокойно», «я уверенна в тебе», «я очень рада, что у меня есть ты». Так ты показываешь, какое важное место парень занимает в твоей жизни. Обратная связь от партнера нужна, чтобы понимать, что ваши отношения движутся в правильном направлении, и не сомневаться друг в друге.

4. Внешность

В длительных отношениях, когда вы уже привыкли к телам друг друга и выучили каждую черточку, комплименты по поводу внешности приобретают новое значение. Ты не просто подтверждаешь, что человек тебе нравится, а подчеркиваешь, что принимаешь и любишь его. Часто именно этот вид комплиментов исчезает из отношений со временем, хотя потребность чувствовать себя сексуальным и привлекательным остается. Старайтесь сохранять внимание к телам друг друга, чтобы комплименты по поводу внешности не звучали как нечто необычное или насмешливое.

5. Мелочи, которые он делает каждый день

Пусть парень не каждый день устраивает свидания на роскошной вилле или жертвует тебе свою почку, в жизни наверняка остается много других поводов для благодарности — не таких грандиозных, зато регулярных. Купил твой любимый десерт, помыл посуду, про которую ты забыла в спешке, встретил с работы: покажи, что ты замечаешь и ценишь все, что он для тебя делает. Это будет стимулировать его проявлять еще больше внимания к тебе. Не превращай его заботу о тебе в обязанность. Ждать хорошего отношения от партнера нормально, так же как и благодарить его за это.

6. Его способности и таланты

Важно, чтобы парень знал, что ты в него веришь. Ты можешь поддержать его, похвалив идею, стремление к чему-то или способность. Мечтайте вместе, даже если фантазии партнера не связаны с тобой. Нам важно, чтобы любимый человек если и не разделял, то хотя бы поддерживал нашу страсть. Вещи, которые вызывают у него столько эмоций, заслуживают твоего внимания даже поэтому.

7. То, в чем он не уверен

Попробуй похвалить парня за то, что он считает своим недостатком, разумеется, если речь идет о том, что тебе действительно симпатично. Дать возможность поверить в себя — лучшее, что можно сделать для человека. Помоги партнеру стать сильнее и вспомнить, что есть тот, кто любит разные стороны его личности, даже не самые привлекательные.