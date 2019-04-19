Блогер из Китая предложила бесплатный секс

Блогер из Китая написала в социальной сети, что займется сексом с любым желающим, и даже указала номер в гостинице, где остановилась. Через некоторое время к отелю пришли тысячи человек, желающих воспользоваться предложением.

bigpikcha

Судя по всему, девушка не оценила силу соцсетей, и ей пришлось срочно скрыться от такого внимания. Но на этом история не закончилась.

bigpikcha

26 февраля 19-летняя Йе Моуйи приехала из Шанхая в курортный Санья, где остановилась в отеле Double Tree. Через несколько дней девушка написала в приложении WeChat, что готова переспать с любым желающим, причем абсолютно бесплатно. И даже указала, в каком отеле и номере остановилась.

bigpikcha

Через несколько часов Йе Моуйи пришлось спешно покинуть отель, потому что на предложение откликнулись тысячи человек. Ее сообщение быстро распространилось по китайскому интернету. На стойку регистрации отеля начали поступать звонки от заинтересованных мужчин. Другие же, более настойчивые, пошли прямиком к номеру Йе Моуйи. Девушка не на шутку испугалась, удалила старые сообщения и написала, что просто пошутила и не стоит искать ее в отеле. Правда, это не подействовало. В общей сложности к отелю пришли три тысячи человек.

bigpikcha

Девушка попросила персонал отеля помочь ей сбежать. Двое сотрудников вывели Йе Моуйи из номера и проводили на парковку, где ее уже ждало такси.

На этом приключения девушки не закончились. Через некоторое время в отель прибыла полиция — после сообщения о том, что одна из постоялиц предлагает сексуальные услуги.

Девушку задержали в международном аэропорту Санья Феникс. Ее обвинили в проституции. Йе Моуйи призналась полиции, что намеренно разместила объявление о бесплатном сексе, чтобы привлечь подписчиков в свой блог. Аккаунт девушки в соцсетях заблокировали, приговорили Йе Моуйи к аресту на 15 суток и штрафу в размере 500 юаней (около 4500 рублей).