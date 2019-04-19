Реален ли брак без секса

Супружеские отношения подразумевают интим, однако у многих пар возникают проблемы из-за его отсутствия. WomanHit.ru разобрался, в чем причина и к чему может привести добровольный отказ от близости

Невероятно, но факт — почти 15% пар, состоящих в браке, отказывают себе в интимной близости. Более того, каждый четвертый муж просто целует жену перед сном, а затем отворачивается к стене. Как такое возможно, спросите вы, и мы вам ответим.

В чем причина?

Конечно, бывают серьезные причины отказа от секса, например, поздние сроки беременности женщины, недавние роды или тяжелая болезнь одного из супругов, однако мы говорим о тех парах, которые ведут вполне нормальную жизнь, типичную для мегаполиса, и все равно не хотят близости с партнером или партнершей.

Причина может быть до безумия банальной: допустим, мужчина получает высокую должность. Причем он не работает целыми сутками, однако новый уровень ответственности способен выбить из сексуальной колеи на долгие месяцы и даже годы — просто снижается потенция. И, если поначалу супруги пытаются решить эту проблему, переживают охлаждение отношений, то через некоторое время они свыкаются с этой мыслью, продолжая жить обычной жизнью женатых людей, просто интим из нее исчезает.

Также часто близость в супружеской жизни отсутствует по причине нарушения гормонального баланса. Однако никто не может гарантировать яркие чувства после нормализации уровня гормонов, так как пара уже привыкла жить в таком ритме. Один из партнеров может испытывать чувство обиды и непринятия второй половинкой, из-за чего начинает избегать контакта.

К каким последствиям может привести воздержание в супружеской жизни?

Проще всего с ситуацией справляются пары, где оба партнера обладают низкой половой конституцией — им просто не нужно большое количество секса по психологическим причинам. Тем не менее пары, где отсутствие секса воспринимается спокойно, встречаются крайне редко: все-таки супружеские отношения подразумевают интим.

Главное в такой ситуации — не отрицать наличие проблемы, а взяться за ее решение. Что касается мужчин, длительное воздержание ведет к проблемам психологического рода, когда ему становится страшно проявить инициативу из-за боязни отказа. В случае с женщинами, им чуть проще, но со временем они могут начать испытывать проблемы с самооценкой и принятием себя: жена становится раздражительной, скандальной и тревожной.

В конечном итоге отсутствие секса может привести одного из партнеров в постель к другой женщине или другому мужчине. И его трудно будет в чем-то обвинить: ведь он ищет способы удовлетворения базовой потребности.