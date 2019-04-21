4 золотых правила знакомства, которые позволят вам наладить личную жизнь

Труднее всего знакомства даются после развода. Ведь в юности многое происходит естественно. А после 10 лет брака кому угодно начнет казаться, что он потерял форму «в таких делах».

Специально для Passion.ru love-коуч Юлия Ланске рассказывает о том, как женщинам, пережившим развод, снова начать ходить на свидания и строить отношения с мужчиной.

Справка: Юлия Ланске признана победителем в номинации Best Dating Coach 10-й ежегодной премии iDateAwards 2019. Это отраслевая конференция, на которой руководители дейтинговых агенств, сайтов и приложений обмениваются опытом, информацией о новых трендах и технологиях. В премии iDateAwards 2019 соревновались такие компании, как Badoo, Tinder, Match, iSingle.com.

Юлия Ланске, love-коуч № 1 в мире, по признанию американской премии iDate Awards, создатель международного брачного агентства, ведущая тренингов по взаимоотношениям и успешному замужеству, писатель

Когда заканчиваются одни отношения, даже если это было больно и не приятно, рано или поздно начинаются другие. Свою судьбу можно встретить порой так неожиданно, что от растерянности ее можно тут же и отпустить. Чтобы такого не случилось, ко встрече с мужчиной нужно готовиться заранее.

Правило 1. К судьбоносной встрече с мучной нужно готовиться заранее

В женщине есть 5 основных качеств, которые привлекают мужчин.

Позитив.

Улыбка и хорошее настроение всегда притягивают мужчин. А вот угрюмые нюни с отпечатком тяжести на лице — отталкивают. Все просто, как дважды два! Улыбайтесь, и мужчины к вам потянутся.

Легкость.

Мужчины всегда тянутся к легким в общении женщинам. Не путайте легкость с легкодоступностью! Женщины, не желая оказаться в легких отношениях «без обязательств», несут тяжесть, излишнюю серьезность. Но мужчины как раз включаются в серьезные отношения с легкими женщинами — легкими с точки зрения характера и намерения, с точки зрения «не грузить» и не привязываться излишне к мужчине.

Уверенность в себе.

Мужчины любят уверенных в себе женщин. Уверенность здесь подразумевает не самоуверенное поведение женщины, а ее знание о собственной востребованности среди других мужчин.

Самодостаточность. Это умение женщины быть счастливой самой по себе. Самодостаточной женщине хорошо наедине с собой, она довольна жизнью и умеет организовать для себя интересные занятия и досуг. У нее есть цели и планы, она знает, как их реализовывать. Помните, самодостаточные женщины привлекают самодостаточных мужчин.

Женственность. Это то, что «включает» сексуальное влечение мужчины к вам. Да, вы можете притягивать людей будучи для них «рубахой-парнем», но о сексуальном притяжении в этом контексте и речи быть не может. Сексуальность, чувственность — это ваш язык тела. То, как вы двигаетесь, как несете себя, ваш образ — это инструмент привлечения мужчины для отношений. Поэтому если вы хотите найти своего рыцаря — будьте женственной.

Правило 2. Необходимо знать места, где «водятся» успешные мужчины

На этапе поиска мужчины для отношений женщине стоит быть инициативной и уметь появляться в нужном месте и в правильное время. Иначе, в ожиданиях, что ее кто-то найдет, можно провести всю жизнь, так никого и не дождавшись. Куда отправиться на поиски мужчины?

Для поиска мужчины своей мечты есть интернет-пространство, опять те же сайты знакомств, социальные сети, форумы и мобильные приложения. Например, вы увлекаетесь путешествиями и состоите в тематических группах. Наверняка там есть много интересных мужчин, которые разделяют ваше хобби. А общие интересы, как известно, хороший повод для знакомства. Тем более онлайн завязать разговор гораздо проще, да и поводов масса: комментарий мужчина написал интересный, поделился красивым фото, посты классные пишет.

Отличные места для знакомств там, где вы расслаблены, чувствуете умиротворение и радость. Это может быть аквапарк, спа-центр, канатная дорога на лыжном курорте, караоке или просто городской парк. В таких местах мы особенно открыты к судьбоносным встречам.

Спортивные и концертные площадки, места, где можно поиграть в боулинг, бильярд, настольный теннис, сквош, баскетбол, волейбол и так далее. Человек в игре максимально эмоционально включен, и все, что происходит на фоне такого состояния, очень цепляет и надолго запоминается. Поэтому ваше эффектное появление в поле зрения мужчины при таких обстоятельствах будет очень кстати.

Правило №3. Женская мудрость в общении с мужчинами

Есть 3 безотказные техники, которыми можно и нужно пользоваться при знакомстве с мужчинами.

Правильная оценка ситуации — залог успешного знакомства. Предположим, что вы хотите заговорить с мужчиной или спровоцировать его, чтобы он заговорил с вами. Вот здесь важно понять, что: не всегда, не везде и не к любому мужчине можно подойти знакомиться. Прежде чем сделать шаг навстречу, стоит понаблюдать за состоянием мужчины, ему может быть совсем не до общения в данный момент. Если мужчина расслаблен, открыт к общению — можно действовать.

Сильные стороны и таланты — конкурентное преимущество и ключик к идеальному знакомству. У каждой женщины есть скрытые таланты. Одна хорошо поет, другая танцует, третья рисует, четвертая в боулинг и бильярд хорошо играет…Это и есть сильные стороны — женское конкурентное преимущество. Поэтому, чтобы отыскать интересного мужчину, стоит посещать места, где можно показать свои таланты, чтобы затмить в глазах мужчин других женщин.

Инициатива должна исходить от мужчины. Как бы не началось знакомство с мужчиной, даже если женщина подошла первой, дальнейшую инициативу следует передать ему. Например, посмотрите на него вопросительно и задайте вопрос: «А что бы вы хотели спросить у меня?» Такой ход быстро включит мужчину в общение.

Правило №4. Номер телефона

Чтобы у мужчины появилось желание продолжить общение, нужно знать, как происходит «включение» мужчины на женщину. Оно состоит из 5 уровней.

Уровень 1. Нейтральный. Этот уровень самый слабый. Если вы болтаете с ним о погоде или природе, и не затрагиваете ничего содержательного и интересного, вы тратите время напрасно. Такой разговор не несет никакой смысловой нагрузки и, как правило, происходит в моменты, когда нужно закрыть неловкую паузу, и почти никогда не дает никаких результатов. Он вежливо раскланяется и исчезнет.

Поэтому, попробуйте составить для себя план — интересные заготовки, фразы, которые, как электрический заряд, торкнут мужчину и помогут вам сфокусировать его внимание на себе.

Уровень 2. Бытовой или «Я и все что вокруг меня». Это разговор о чем-то совершенно примитивном. В этом случае вы не рассказываете о себе, а вдаетесь в детали какой-то ситуации. Например, мужчина спрашивает вас: «Давно приехала?», а вы ему: «Ой, пока доехала, попала в пробку, а еще дождь начался, и дворники сломались, а потом припарковаться не смогла и … » бла-бла-бла. Мужчине это не интересно. А на женщину, которая навевает скуку никто не «включится». Поэтому, даже если вы говорите о понятных вещах, делайте это легко, приправьте свой рассказ, например, юмором. Какой-то нестандартной деталью.

Уровень 3. «Я и мой стиль». Это разговор с позиции отключения от общества, толпы. Вы говорите о себе, своем стиле жизни, тем самым позволяя мужчине узнать вас лучше. Вы постепенно раскрываетесь через свою историю: кто вы, чем занимаетесь, какие хобби, мечты, планы цели. Вы рассказываете о себе и задаете вопросы мужчине о его предпочтениях. То есть на этом уровне общения удастся раскрыться вам и вашему собеседнику. Это позволяет найти зацепки, общие темы и понять, чем можно заинтересовать его, чтобы он пригласил вас на следующую встречу.

Уровень 4. Первое «МЫ»! На этом уровне мужчина начинает объединять себя и вас. Впервые говорит «мы». И здесь важно, чтобы именно мужчина объединил вас и себя. Например, «Девушка могли бы МЫ с вами встретиться?» или «МЫ могли бы созвониться?» Важно чтобы женщина никогда не «мы-кала» мужчине первой, иначе у него пропадет желание вас завоевать. Раз вы уже объединяете его и себя в единое целое «мы» он может подумать: «Ага я ей сильно нравлюсь!» и может воспользоваться вашим расположением — «поматросить» и бросить. Ваша задача сделать так, чтобы мужчина захотел объединять себя и вас первым.

Уровень 5. Всеобъемлющее «Мы». Это «мы», которое витает в воздухе и его чувствуют все окружающие. Даже если оно не было обозначено вслух, то, как мужчина смотрит на женщину, как ведет себя рядом, говорит само за себя — он + она = пара. Это заключительный уровень, на который мужчина выводит отношения с той женщиной, с которой планирует совместное будущее.

Итак, зная все эти уровни, в общении вам нужно научиться подводить мужчину к 3-му уровню — «Я и мой стиль». Старайтесь уходить от стандартов, не бояться экспериментировать и раскрывайтесь, как личность. Тогда и разговор о погоде перетечет в свидание с мужчиной вашей мечты.

Текст: Юлия Ланске

Фото: Vostock Photo