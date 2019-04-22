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Экстрасенсы назвали признаки «венца безбрачия» 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
В СМИ озвучили способы распознавания «венец безбрачия».
Согласно общепринятым убеждениям, венцом безбрачия считается порча, способная помешать найти любовь, вступить в отношения или создать семью. В спцеиализированных изданиях указывается, что причиной венца безбрачия может быть не только «родовое проклятие», но и обычный «сглаз». По словам ясновидящих, что наиболее подвержены наложению венца безбрачия молодые люди в возрасте 20-25 лет.
Экстрасенсы выделяют несколько признаков наложения венца безбрачия:
— у человека не получается завязать отношения, даже при условии взаимного интереса между ним и кандидатом на место второй половинки;
— в отношениях возникают нелепые препятствия (к примеру, сломанный на свидании каблук);
— если на ладони отсутствуют или слабо выражены линии брака;
— если есть сердечно-сосудистые заболевания или болезни мочеполовой системы (по словам мистиков, это происходит)
Серебряное кольцо без камней, по убеждению ясновидящих, также поможет определить наличие венца безбрачия. От среды и до среды девушке нужно будет носить его. Воду с кольцом утром следует вскипятить: вспенившаяся вода — признак того, что проклятие есть.
Психологи же по данному вопросу придерживаются иного мнения: они советуют с помощью психологии изучить проблемы в личной жизни.
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