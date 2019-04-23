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Мужчины считают, что русские женщины плохи в постели 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксперты опросили русских мужчин и узнали, что, по их мнению, их соотечественницы плохи в постели. Оказывается, представителям сильного пола не нравится, что женщины в постели кричат. Также они отметили безучастность, нечистоплотность и попытки контролировать оргазм.
Мужчины уточнили, что крики девушек во время секса могут быть поддельными. По этой причине, они и вызывают негатив. Помимо этого, мужчины заявили, что слишком громкие звуки могут спровоцировать встречу с соседями. А вот безучастность пугает партнера фактами того, что женщина просто не получает удовольствия, либо считает секс своего рода одолжением.
Нечистоплотность раздражает как мужчин, так и женщин. А попытки россиянок контролировать мужской оргазм грозят мужчинам потерей уверенности в себе во время секса.
Помимо этого, причинами, из-за которых мужчины считают русских женщин плохими в постели, стали попытки пробовать нечто новое, предварительно не обсудив это. Их также раздражают женские переживания по поводу вида своего голого тела. Мужчины заявили, что по этой причине секс чаще всего проходит без света, под одеялом, в одежде или все вместе.
Сильный пол также отметил такой негативный фактор как царапанье спины и любовь к миссионерской позе. По проведенному опросу выяснилось, что только 6,67% мужчинам нравится такая поза. Позу наездницы любят немного побольше — 19,17% опрошенных. При этом, по некоторым исследованиям, идеальным для мужчин является традиционный секс, который «разбавлен» оральным, сообщает «Рамблер».
«ФедералПресс» недавно писал, что эксперты узнали, когда именно женщина больше всего проявляет желание заниматься сексом. Помимо этого, специалисты узнали, что при первой встрече мужчины интересуются сексом гораздо сильнее.
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Любовь , ФедералПресс
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