Путь к наслаждению: как развить сексуальность

Чувственными женщинами не рождаются, ими становятся. WomanHit.ru даст несколько советам девушкам, которые стремятся стать раскрепощеннее/

Сексуальность не зависит от объема бедер и груди, она идет изнутри и, в отличие от внешних данных, ее можно «прокачать» без опасных вмешательств со стороны пластического хирурга.

В каждой девушке есть сексуальность, однако проявляется она далеко не у всех: вы, наверное, знаете этих девушек, которые очень привлекательны внешне, но чувственности в них не наблюдается. Как правило, сексуальное начало развивается с возрастом, а бывает, что остается в зачаточном состоянии всю жизнь, но это происходит крайне редко.

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Есть ли способ оценить собственную сексуальность?

Это можно сделать, опираясь на свои ощущения, например:

— Насколько часто вы испытываете влечение к мужчинам.

— Бывают ли у вас эротические сны.

— Приносит ли секс вам положительные эмоции.

Немаловажно и мнение окружающих. Конечно, это не говорит о том, что нужно слушать все, что вам говорят, однако вы можете просто понаблюдать за тем, как на вас реагируют, и сделать выводы:

— Как часто на вас обращают внимание.

— Получаете ли вы комплименты.

— Проявляют ли инициативу мужчины, пытаясь познакомиться.

Способы развить сексуальность

Чаще прикасайтесь к себе

Сексуальность — это об ощущениях. Развивайте чувственность через прикосновения. Попробуйте уловить ощущения, которые вы испытываете при контакте сама с собой. Как только вы поймете, что нравится именно вам, вы сможете направить своего мужчину, чтобы получить то удовольствие, которого вы были лишены.

Фантазии в помощь

Фантазировать можно о ком угодно и где угодно. Видите привлекательного мужчину? Представьте, что он стал вашим любовником. Представляйте все в мельчайших деталях: как он к вам прикасается, его запах, звуки, обстановку вокруг. Такие представления помогают развить чувственность даже в самом «запущенном» случае.

Флиртуйте

Не пытайтесь сбежать, когда мужчина долго на вас смотрит или говорит комплимент. Выдержите взгляд с достоинством и одарите его улыбкой в ответ на любезность. Большинство свободных женщин открыты к новым романтическим приключениям, но тем не менее находятся и такие представительницы слабого пола, для которых тема секса по запретом даже в мыслях. Они и хотели бы завести любовника, но внешне они никак этого не показывают: все дело в нерешенных психологических проблемах, о которых мы и поговорим дальше.

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Проработайте сексуальные запреты в своей голове

В этом вам поможет квалифицированный специалист. Если вы долгое время не можете обрести счастье в личной жизни, но очень этого хотите, вам не обойтись без помощи. Чаще всего сексуальная закрытость связана с негативным опытом из прошлого, бывает, что и в детстве женщина пережила неприятное событие, связанное с сексуальностью:

— Возможное сексуальное насилие в детстве.

— Запрет разговоров и мыслей на тему секса, полученный от родителей.

— Отсутствие понимания со стороны взрослых.

— Девочка стала свидетелем сексуального акта.

Причем не всегда женщина может помнить об этих событиях, став старше. Если вы чувствуете, что сами разобраться не в силах, не бойтесь обратиться за советом к психологу.