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Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Анонимная невеста обиделась на жениха из-за дизайна кольца, которое он подарил ей на помолвку. Об этом сообщает The Sun.
Речь идет о серебряном кольце с драгоценными камнями, расположенными в виде собачьей лапки: крупный бриллиант по центру, а над ним еще четыре — поменьше.
«Я люблю своего будущего мужа, но я заставила его переплавить кольцо, чтобы оно не было похоже на собачью лапку. Кто в здравом уме будет ходить с собачьей лапкой на руке?», — пожаловалась девушка в Facebook и добавила, что обожает свою собаку, но не намерена ходить с таким украшением всю жизнь.
Большинство комментаторов поддержали невесту.
«Это кольцо предстоит носить всю оставшуюся жизнь. Оно должно тебе нравиться», — согласилась одна пользовательница соцсети. «Я одна из тех психов, которые проводят все свободное время на собачьих выставках, но если бы мой муж подарил мне нечто такое, я бы с ним развелась», — заявила другая.
Однако нашлись и те, кто не разделил мнения невесты.
«Я стыжу тебя за то, что ты ругаешь человека, который старался сделать что-то уникальное и особенное для ваших отношений», — возмутилась комментаторша.
«Это не самая очевидная собачья лапка, я бы носила его с гордостью», — заметила другая.
В августе 2018 года еще одна невеста обругала своего жениха за помолвочное кольцо. Она случайно обнаружила чек на его покупку и увидела слишком низкую, по ее мнению, цену.
«Он купил кольцо за 1,3 тысячи фунтов (107 тысяч рублей). Я была уверена, что на такое значимое украшение он потратит намного больше», — жаловалась девушка в посте на платформе Mumsnet.
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