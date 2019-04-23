Четырехдневная жена Николаса Кейджа потребует денег за заключенный по пьяни брак

Визажистка Эрика Койке потребовала отступные от актера Николаса Кейджа, который решил развестись с ней через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам девушки, отношения со знаменитостью плохо повлияли на ее карьеру, а скандал вокруг их отношений негативно отразился на ее репутации. При этом не уточняется, какую сумму она хочет взыскать с мужа.

23 марта Кейдж женился на своей девушке Эрике Койке. Пара получила свидетельство о браке в Лас-Вегасе, однако уже через четыре дня актер потребовал аннулировать документ. Позднее он пояснил, что был слишком пьян, когда согласился стать мужем.

В своем заявлении он отметил, что ему «не хватало понимания своих действий». Он добавил, что импульсивно отреагировал на предложение своей девушки о женитьбе, не сумев проанализировать последствия этого решения. Кроме того, 55-летний актер обвинил Койке в том, что она скрывает от него свое криминальное прошлое.

Пара начала встречаться в апреле 2018 года. Койке стала уже четвертой женой Кейджа.