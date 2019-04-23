Как справиться с неловкими моментами в сексе

Двое голых, симпатизирующих друг другу людей в момент сильного физического напряжения — идеальная почва для неловких ситуаций. По иронии именно так мы выглядим во время самой желанной близости: секса. Ваши волосы у него во рту, тушь под глазами, истошный крик, потому что у кого-то из вас свело ногу судорогой, — этот список можно продолжать бесконечно. Heroine описал самые неловкие сексуальные переживания и способы с ними справиться. Потому что секс — это приятный, забавный, неудобный и совершенно нормальный опыт.

1. Кто-то не может возбудиться

Вы были уверены, что, как только вы останетесь наедине, вас настигнет сумасшедший секс, но когда это случилось, ваше тело или тело партнера оказалось не готово к таким приключениям. Хорошо, если это произошло синхронно, и вы просто пошли пить чай, но это также маловероятно, как одновременный оргазм. Будьте терпеливы к себе и мужчине. Пусть каждый из вас обманулся в ожиданиях, но никакого отношения к партнеру это не имеет — хорошо, если вы оба будете это понимать. Отнеситесь к ситуации с юмором. Если такое происходит с вами часто и запас шуток на эту тему уже иссяк, стоит обратиться к специалисту, чтобы понять, в чем проблема.

2. Вы в неудачном белье

Или в очень удачном, но не для секса — например, корректирующем. Ужин вышел из под контроля, мужчина забирается под лучшее из ваших сексуальных платьев, а там — о мой бог! — трусы, которые заканчиваются где-то на уровне лопаток. Из этой ситуации есть два выхода. Не хотите, чтобы он потратил следующие 40 минут на то, чтобы распаковать ваше тело — отправляйтесь в ванную и разденьтесь там: будет очень сексуально. Хотя стесняться корректирующего или любого другого белья вообще не стоит. Вспомните Бриджит Джонс и ее знаменитые «бабушкины трусы», которые сделали секс забавней, но ничуть не хуже.

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3. Он быстро кончает

Худшее, что можно предпринять в такой ситуации, — сделать вид, что вы тоже уже все и на полноценный оргазм не претендуете. Женщинам чаще всего нужно больше времени, чтобы достигнуть кульминации, и это абсолютно нормально. Не стесняйтесь попросить партнера, чтобы он помог вам получить удовольствие, потому что секс должен быть взаимным.

4. Мужчина хочет, чтобы вы остались, а вы мечтаете уснуть в своей постели

Вы отлично провели время, но просыпаться вы привыкли одни. Если мужчина настаивает на том, чтобы вы остались, или планирует задержаться в вашей постели, не стесняйтесь деликатно сказать ему, что это не входило в ваши планы. В идеале обсудить это заранее — тогда и неловкой ситуации не возникнет.

5. Вам нужно в туалет

Когда мочевой пузырь прерывает ваш секс важным сообщением — это раздражает, но физиологии плевать на атмосферу. Проще прямо попросить мужчину прерваться, а потом начать сначала, чем мучиться и молиться, чтобы ваш секс поскорее закончился. Если писать во время секса хочется каждый раз при стимуляции клитора, независимо от количества выпитого, возможно, дело идет к сквирту, и вы приближаетесь к потрясающему оргазму, но для этого придется расслабиться и дать ему случиться.

6. Секс длится вечно

Вы достигли оргазма, а мужчина еще в процессе, и вот уже 20 минут ваши внутренности чувствуют себя чем-то вроде боксерской груши. Слова «давай побыстрее» звучат не очень сексуально, но вы можете намекнуть ему, что устали, более деликатно. Предложите сменить позицию или спросите, что вы можете сделать, чтобы помочь ему. Это даст понять, что вечеринка затянулась и кое-кто из гостей уже заскучал.

Heroine.ru

7. Ваша вагина издает звуки

Большинство женщин испытывали эту неловкость. К сожалению, хлюпанье и вагинальные газы такая же часть секса, как поцелуи и оргазм. Если рядом взрослый адекватный мужчина — он это понимает. Но на всякий случай делайте это под музыку.

8. Мужчина плохо разбирается в женской анатомии

В нашей культуре с половым воспитанием все сложно, поэтому многие люди не очень понимают, как устроена вагина, вульва и что это вообще такое. Вместо того чтобы покорно ждать, пока партнер сам разберется, что с вами делать, возьмите все в свои руки (может даже буквально). Покажите ему, как правильно к вам прикасаться, какие движения доставляют вам удовольствие, а на какую территорию ему лучше не заходить.