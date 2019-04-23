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Мужчины чаще женщин изображают недотрог, чтобы добиться секса 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Норвежские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что мужчины, чтобы добиться секса, вопреки распространенному мнению, гораздо чаще строят из себя недотрог, чем женщины. В опросе психологов участвовали 435 студентов, сообщает PsyPost.
Молодых людей попросили вспомнить, когда они последний раз с кем-нибудь заигрывали, какой была реакция объекта флирта, как участники исследования чувствовали себя в этот момент, и на какие сигналы они ориентировались в момент общения.
Оказалось, что молодые люди чаще сдерживали свои желания, в то время как девушки в большинстве случаев вели себя прямолинейно и чаще даже преувеличивали свою заинтересованность в сексе.
В случае девушек свидание, как правило, могло закончиться сексом, если собеседник им сильно нравился внешне. Для парней же чаще всего решающим фактором для продолжения вечера был собственный интимный опыт, а также то, когда у них последний раз был секс.
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