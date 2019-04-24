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Причины, вызывающие снижение сексуального влечения 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.RU
С уменьшением сексуального желания сталкивались многие. Но в чем же причина этого состояния? Как оказалось, не только в психологических ограничениях. Редакция WMJ.ru нашла несколько причин, которые могут провоцировать сниженное либидо. Все подробности — в нашем новом материале!

Возраст

Пик сексуальной активности приходится на период с 20 до 30 лет, что обусловлено биологическими причинами. Организм устроен так, что именно в этот период жизни ты должна быть зависима от интимной близости: род человеческий продолжать же надо. Активная выработка эстрогена и стабильный месячный цикл — залог того, что с твоим либидо все будет в порядке. После 30 и вплоть до менопаузы уровень сексуального влечения начинает снижаться, а после 50 и вовсе сходит на нет.

Стресс и усталость

Если концу дня ты чувствуешь себя как выжатый лимон, то ни о какой стабильной, а главное, хорошей сексуальной жизни и речи быть не может. Постоянный недосып тоже может стать причиной сниженного либидо. Кроме того, на фоне стресса повышается уровень кортизола, который уменьшает сексуальное влечение и качество интимной жизни. Первое, с чего стоит в таком случае начать, — это разобраться в причинах. Возможно, затяжной стресс и работа на повышенных мощностях настолько вымотали тебя, что из этого состояния поможет выбраться только изменение ритма, качественный сон, методики релаксации сознания, например медитация и эффективное планирование времени.

Гинекологические проблемы

Тебе нравится секс, но неприятные или даже болевые ощущения, возникающие время от времени, не дают тебе расслабиться и сосредоточиться на процессе? Возможно, дискомфорт, который ты испытываешь во время секса, связан с гинекологическими проблемами. Например, неприятные ощущения, воспаление и жжение во время секса провоцирует хроническая молочница, а недостаток смазки — начало менопаузы, недостаточное производство эстрогенов в организме или прием оральных контрацептивов.
WMJ.RU

Лекарства

Причиной сниженного сексуального влечения могут быть лекарства, в частности антидепрессанты и контрацептивы. Если первые подавляют основные импульсы в нервной системе и сглаживают эмоциональный фон, то вторые искусственно сдерживают гормоны и не допускают наступления овуляции. Как мы уже сказали, в период с 20 до 30 лет организм вырабатывает гораздо больше женских половых гормонов, чем в другие периоды жизни. Гормоны, в свою очередь, поддерживают либидо на высоком уровне. Если же ты начинаешь контролировать гормональный фон искусственно, будь готова к тому, что сексуальное желание снизится.
Впрочем, снижение либидо наблюдается не у всех девушек, принимающих противозачаточные, это скорее побочный эффект при неправильном подборе таблеток. Стоит сменить препарат или вовсе его отменить, и все вернется к прежнему состоянию.

Алкоголь

Алкоголь, как все мы знаем, вещь коварная: после одного-двух бокалов ты чувствуешь себя раскрепощеннее, но стоит к ним добавить пару стопок текилы, и можешь попрощаться с чувствительностью и хорошим сексом. Самое интересное, что после употребления алкоголя интимной близости хочется, но ощущения в процессе притупляются. Постоянное употребление алкоголя и зависимость могут стать причиной сексуальной дисфункции как у женщин, так и у мужчин. Вывод прост: во всем нужно знать меру.
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Ты просто не хочешь…

Перво-наперво стоит разобраться в причинах. Снижение сексуального влечения может быть связано не с гормонами, алкоголем, стрессом и еще сотней причин, а с твоими чувствами и яркими впечатлениями от секса. Эмоции от интимной близости с одним человеком начинают постепенно угасать со временем: с каждым разом в организме вырабатывается меньше дофамина, а рутина в интимной жизни все это усугубляет. Постарайся найти способ освежить впечатления. Например, экспериментируй с позами, локациями, подключи фантазию. В первую очередь сексуальное желание зарождается в голове и только потом плавно перетекает в практику.
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