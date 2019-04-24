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Пенсионеры, женившиеся на юных девушках 

Рамблер 1 час назад
Браки, в которых муж был значительно старше жены, вряд ли кого-то удивляют. Такие супружеские союзы существовали и раньше, да и сейчас многие убелённые сединами бизнесмены и предприниматели предпочитают жениться на молодой красавице. Так, российский предприниматель Александр Лебедев выбрал в жёны фотомодель Елену Перминову. Первая супруга Александра была его ровесницей, а вот Елена на 27 лет младше. Пара уже успела обзавестись тремя детьми.
Видео рассказывает о других обеспеченных мужчинах, которые женились на молодых девушках.
Любовь , Видео , Звёзды , Александр Лебедев , Елена Перминова
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