Мужчины рассказали, каким способом добиваются секса

Эксперты узнали, что мужчины добиваются секса, изображая из себя недотрог. Было проведено исследование.

Норвежские ученые провели исследование и узнали, что мужчины, чтобы добиться секса, строят из себя недотрог. При этом, делают они это чаще, чем женщины. Для того, чтобы это выяснить, был проведен опрос. В котором участвовали 435 студентов.

Специалисты попросили респондентов вспомнить, когда они последний раз с кем-нибудь заигрывали. Также, участники должны были рассказать, какой была реакция объекта флирта и как они чувствовали себя в этот момент. В завершении опроса, они должны были поделиться тем, на какие сигналы они ориентировались в момент общения.

В итоге исследования выяснилось, что молодые люди чаще сдерживали свои желания. А вот девушки, в большинстве случаев, вели себя прямолинейно. Помимо этого, они даже преувеличивали свою заинтересованность в сексе.

Эксперты отметили, что у девушек свидание, обычно, заканчивалось сексом, если собеседник им сильно нравился внешне. А вот для парней чаще всего решающим фактором был собственный интимный опыт. Также, играло роль и то, когда они в последний раз занимались сексом.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно доцент из Норвежского научно-технического университета со своими коллегами рассказали, когда женщины охотнее занимаются сексом. По их словам, слабый пол проявляет наибольшее желание к сексуальному контакту, когда не видят сильной охоты у мужчин.