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Мужчины рассказали, каким способом добиваются секса 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: pixabay.com
Эксперты узнали, что мужчины добиваются секса, изображая из себя недотрог. Было проведено исследование.
Норвежские ученые провели исследование и узнали, что мужчины, чтобы добиться секса, строят из себя недотрог. При этом, делают они это чаще, чем женщины. Для того, чтобы это выяснить, был проведен опрос. В котором участвовали 435 студентов.
Специалисты попросили респондентов вспомнить, когда они последний раз с кем-нибудь заигрывали. Также, участники должны были рассказать, какой была реакция объекта флирта и как они чувствовали себя в этот момент. В завершении опроса, они должны были поделиться тем, на какие сигналы они ориентировались в момент общения.
В итоге исследования выяснилось, что молодые люди чаще сдерживали свои желания. А вот девушки, в большинстве случаев, вели себя прямолинейно. Помимо этого, они даже преувеличивали свою заинтересованность в сексе.
Эксперты отметили, что у девушек свидание, обычно, заканчивалось сексом, если собеседник им сильно нравился внешне. А вот для парней чаще всего решающим фактором был собственный интимный опыт. Также, играло роль и то, когда они в последний раз занимались сексом.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно доцент из Норвежского научно-технического университета со своими коллегами рассказали, когда женщины охотнее занимаются сексом. По их словам, слабый пол проявляет наибольшее желание к сексуальному контакту, когда не видят сильной охоты у мужчин.
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Женский форум
Любовь , Психология , ФедералПресс
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