Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 признаков того, что мужчина вас разлюбил 

WomanHit.ru 55 минут назад
Фото: pixabay.com
Как утверждают психологи, в начале отношений мужчина на первое место ставит секс, женщина — романтику и чувства. Поверьте, никто на вас через неделю после знакомства не горит желанием жениться. Зато мы сидим и гадаем на ромашке «любит — не любит». Для большинства женщин эмоциональная составляющая отношений с партнером является самой главной. Но, увы, эйфория со временем проходит, а любовная лодка разбивается о семейный быт. Так как понять, что ваш мужчина вас разлюбил?

Признак №1

Он раздражается по поводу и без. Если раньше он умилялся твоей привычке засыпать под мелодрамы и находил коллекцию кактусов очень милой, а сейчас ему почему-то мешают ночью посторонние звуки, а твоим «колючим друзьям» он просто объявил войну, то пора задуматься о ваших отношениях. Психологи считают, что если муж перестал терпеть твои «недостатки», то он явно охладел к тебе. Брак под угрозой!

Признак №2

Критика твоей внешности — серьезный признак того, что он уже не испытывает к тебе прежних чувств. Раньше лишние складки на животе ему мешали замечать гормоны, а тут ты вдруг превратилась в «жирную свинью». Можно, конечно, сесть на диету, сделать липосакцию, но, если желание к тебе пропало, вернуть его будет сложно. Зато в его внешности происходят заметные изменения. Муж купил абонемент в спортзал, обновил гардероб, стал пользоваться новым парфюмом и мыться по два раза в день? Для кого это он так старается?

Признак №3

Раньше ты была умница, красавица, он гордился тобой и хвастался перед друзьями. А теперь критикует при любой возможности? Хуже того, он позволяет тебя обсуждать своим родственникам. По мнению психологов, таким образом партнер ищет для себя одобрения у посторонних по поводу изменившегося отношения. Есть повод насторожиться и при появлении коллег женского пола, которые регулярно звонят и пишут сообщения, а также при изменившихся паролях на гаджетах — с чего такая скрытность?

Признак №4

Отсутствие интимных отношений, увы, верный признак, что вы больше не интересуете своего партнера. Возможно, он уже нашел кого-то другого, кому дарит свою нежность. Просто в инстинктах человека заложено прикоснуться, обнять, поцеловать любимого, даже мимоходом. И физиологические потребности никто не отменял. А вот от человека, который нам неприятен и раздражает, мы стараемся держаться подальше.

Признак №5

Он перестал с тобой разговаривать, рассказывать о проблемах на работе, делиться планами на будущее — возможно, тебе в них просто нет места. Если раньше вы подолгу выбирали, куда поехать отдыхать или какой фильм вместе посмотреть в кинотеатре, а сейчас он ведет себя агрессивно при твоих намеках на совместное времяпрепровождение и требует свободы, значит, ты надоела. При этом обычно обсуждать ваши взаимоотношения он отказывается, поскольку говорить не о чем — он для себя все решил.
Если все эти признаки носят разовый характер — беспокоиться не о чем. Но если совпадений несколько, то, похоже, тебя разлюбили. Что делать? Ничего — предоставь ему выкручиваться из ситуации самому. Бросай и живи дальше, не оборачиваясь назад, или борись за свою любовь.
WomanHit.ru: последние новости
Реален ли брак без секса Путь к наслаждению: как развить сексуальность Рот на замок: чего нельзя говорить мужчине
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экзотические красотки древней Азии
Как не попасть в секту
Причины, вызывающие снижение сексуального влечения
Как на самом деле зовут российских звезд6
Жизненные установки богатых женщин
Видео
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Звёзды
Анна Шатилова рассказала, как потеряла своего мужа
Звёзды
У Бузовой роман с 23-летним хоккеистом?
Звёзды
Какие каши вообще не стоит есть
Еда Здоровье
Звезды, переметнувшиеся в политику
Звёзды
Встреча братьев и сестры завершилась в кустах
Дети
Российские звезды с психическими проблемами
Звёзды Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху
Еда
«Страшное восковое чудище без возраста»
Звёзды
Зачем проверять магазинные яйца
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение