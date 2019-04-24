5 признаков того, что мужчина вас разлюбил

Как утверждают психологи, в начале отношений мужчина на первое место ставит секс, женщина — романтику и чувства. Поверьте, никто на вас через неделю после знакомства не горит желанием жениться. Зато мы сидим и гадаем на ромашке «любит — не любит». Для большинства женщин эмоциональная составляющая отношений с партнером является самой главной. Но, увы, эйфория со временем проходит, а любовная лодка разбивается о семейный быт. Так как понять, что ваш мужчина вас разлюбил?

Признак №1

Он раздражается по поводу и без. Если раньше он умилялся твоей привычке засыпать под мелодрамы и находил коллекцию кактусов очень милой, а сейчас ему почему-то мешают ночью посторонние звуки, а твоим «колючим друзьям» он просто объявил войну, то пора задуматься о ваших отношениях. Психологи считают, что если муж перестал терпеть твои «недостатки», то он явно охладел к тебе. Брак под угрозой!

Признак №2

Критика твоей внешности — серьезный признак того, что он уже не испытывает к тебе прежних чувств. Раньше лишние складки на животе ему мешали замечать гормоны, а тут ты вдруг превратилась в «жирную свинью». Можно, конечно, сесть на диету, сделать липосакцию, но, если желание к тебе пропало, вернуть его будет сложно. Зато в его внешности происходят заметные изменения. Муж купил абонемент в спортзал, обновил гардероб, стал пользоваться новым парфюмом и мыться по два раза в день? Для кого это он так старается?

Признак №3

Раньше ты была умница, красавица, он гордился тобой и хвастался перед друзьями. А теперь критикует при любой возможности? Хуже того, он позволяет тебя обсуждать своим родственникам. По мнению психологов, таким образом партнер ищет для себя одобрения у посторонних по поводу изменившегося отношения. Есть повод насторожиться и при появлении коллег женского пола, которые регулярно звонят и пишут сообщения, а также при изменившихся паролях на гаджетах — с чего такая скрытность?

Признак №4

Отсутствие интимных отношений, увы, верный признак, что вы больше не интересуете своего партнера. Возможно, он уже нашел кого-то другого, кому дарит свою нежность. Просто в инстинктах человека заложено прикоснуться, обнять, поцеловать любимого, даже мимоходом. И физиологические потребности никто не отменял. А вот от человека, который нам неприятен и раздражает, мы стараемся держаться подальше.

Признак №5

Он перестал с тобой разговаривать, рассказывать о проблемах на работе, делиться планами на будущее — возможно, тебе в них просто нет места. Если раньше вы подолгу выбирали, куда поехать отдыхать или какой фильм вместе посмотреть в кинотеатре, а сейчас он ведет себя агрессивно при твоих намеках на совместное времяпрепровождение и требует свободы, значит, ты надоела. При этом обычно обсуждать ваши взаимоотношения он отказывается, поскольку говорить не о чем — он для себя все решил.

Если все эти признаки носят разовый характер — беспокоиться не о чем. Но если совпадений несколько, то, похоже, тебя разлюбили. Что делать? Ничего — предоставь ему выкручиваться из ситуации самому. Бросай и живи дальше, не оборачиваясь назад, или борись за свою любовь.