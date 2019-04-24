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5 причин, по которым женщины уходят от хороших мужчин 

СОК.медиа 58 минут назад
Фото: СОК.медиа
Почему девушки еще со школы влюбляются в хулиганов? Потому что те открыто демонстрируют свою позицию, характер, упрямство. Со временем женщина остепеняется, понимает, что жить со взбалмошным мужем очень сложно и находит себе тихого и примерного семьянина. Но со временем оказывается, что и в этом браке не все так гладко. Почему?

Эмоции

Женщина соткана из эмоций. Она не может без них жить и требует их проявления у партнера. Если он слишком скучный для нее, барышня станет искать эти эмоции в другом месте. И хорошо, если это останется увлечением, если же нет, — брак распадется в два счета по причине однообразия. Слишком правильный, занудный и спокойный муж может очень раздражать.

Добытчик

Хороший муж должен быть добытчиком в семье. Иногда такая позиция вынуждает мужчину работать день и ночь напролет. Вскоре дама замечает, что ей не хватает внимания, заботы, ласки, путешествий с возлюбленным и начинает жаловаться, что он променял ее на работу. Бывает так, что мужчины засиживаются допоздна и часто уезжают в командировки, забывая о том, что семья не может существовать, если кто-то все время отсутствует.

Отсутствие роста

Другая сторона той же медали — хороший муж делает все по дому, помогает жене, растит детей, но не успешен в карьере. Из-за чего проявлять свои способности и выполнять роль кормильца приходится жене. Такой расклад может ее не устраивать, и она будет упрекать благоверного в том, что тот не прикладывает усилий для того, чтобы развивать карьеру.

Внешний вид

Даже если муж просто замечательный и внимательный, женщина может уйти, если он ее больше не привлекает. Не только мужчины любят смотреть на молоденьких девушек, но и представительницы прекрасного пола хотят видеть рядом с собой импозантного мужчину. Поэтому если вы все еще ходите дома в растянутой футболке, а на работу носите рубашки прошлого десятилетия, — пора подумать о смене имиджа.

Страсть

Страсть и темперамент решают многое. Хороший муж — не всегда хороший любовник. Если он не удовлетворяет женщину в сексуальном плане, то надолго она возле него не задержится. Другой вариант — обсудить проблему, возможно, обратиться к врачу или прибегнуть к некоторым уловкам, которые могут разнообразить сексуальную жизнь пары.
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