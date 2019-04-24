Ученые рассказали о связи секса и крепкого сна

Хочешь крепко спать — займись сексом. Физиолог Патриция МакНейер называет сон фундаментальной составляющей нашей жизни. Она всегда советует своим пациентам больше заботиться о сне и уделять ему больше внимания, а если возникают проблемы, приводящие к нарушению сна, необходимо срочно искать способы, чтобы справиться с ними.

Ученые Университета Квинсленда для поведенческих наук в Аделаиде (Австралия) в ходе исследований пришли к выводу: две трети людей спят лучше, если перед сном занимались любовью.

Компания CNN озвучила результаты другого исследования американских ученых, согласно которому в сексе перед сном большую роль играет оргазм. Он повышает уровень гормона окситоцина (другое его название — гормон любви) и одновременно понижает уровень кортизола (гормона стресса). В результате человек испытывает глубокую релаксацию, после которой хорошо засыпает и крепко спит.

В ходе этого же исследования было установлено, что процесс этот обоюдный. То есть, те, кто хорошо спит, активнее занимаются сексом. Так, американские специалисты опросили женщин старше пятидесяти лет. Выяснилось, что те из них, кто спал менее семи часов в сутки, реже говорили о своей сексуальной активности, чем те, кто спал в среднем по восемь часов.

Американский психолог Лори Минц так же убеждена, что это взаимосвязано: проблемы с сексом вызваны недостатком сна, а плохой сон часто является следствием неполноценной сексуальной жизни. Но то и другое имеет одну и ту же причину— стресс, уверена психолог. Она привела статистику, согласно которой каждый третий американец страдает от хронического недосыпания. В то же время 45 процентов женщин и 31 процент мужчин в США жалуются на сексуальные проблемы.

Сексолог Ян Кернер считает неоспоримым тот факт, что недостаток секса часто вызывает как у женщин, так и у мужчин бессонницу и раздражительность. В то же время, поясняет сексолог, после секса мужчины спят крепче, потому что у них вырабатывается гормон пролактин, вызывающий сонливость, а у женщин после любовных утех повышается уровень женского гормона эстрогена, который способствует крепкому глубокому сну.

Еще одно исследование американских ученых показало, что у мужчин от недосыпания резко падает уровень мужского гормона тестостерона, что, безусловно, тормозит сексуальную активность сильного пола. Что же касается женщин, то исследование, в котором участвовали студентки нескольких учебных заведений США, показало: достаточно одного дополнительного часа сна, чтобы у женщины вероятность интимных контактов на следующий день повысилась на 14 процентов. Есть прямая зависимость между длительностью сна женщины и ее сексуальной активностью и наоборот: сон женщины будет более глубоким и спокойным, если перед ним у нее был интимный контакт с достижением оргазма.

Ученые Великобритании провели опрос жителей страны, в ходе которого выяснили: хороший секс и качественный сон по ночам являются более важными для хорошего психологического самочувствия людей, опережая в этом даже вопросы материального достатка. О большем удовлетворении и хорошем самочувствии говорили те, кто наслаждался сексом и хорошо спал, в отличие от тех, кто много зарабатывал, но при этом мало спал и почти не уделял внимания интиму.

Любопытные выводы сделали после своих исследований ученые из Турции. Опросив 350 пар партнеров от 30 до 80 лет, они установили, что крепче спят и чувствуют себя более спокойными и защищенными те, кто уверен, что рядом с ними чуткий, отзывчивый человек, всегда готовый утешить, прийти на помощь. Исследователь Эмре Сельчук считает, что удовлетворение отношениями со своим партнером (речь обо всех видах отношений, включая сексуальные) и дает спокойствие, уверенность, а значит, и глубокий крепкий сон.