«Каждый в этой жизни устраивается, как может»

Девушкам, считающим, что муж от жены никуда не денется, а ребенок лишь скрепит союз, могу сказать лишь одно — в большинстве случаев дамы сами виноваты в том, что их благоверный сбегает налево и даже известие о появлении долгожданного наследника зачастую не способно изменить его решение. Даже самого преданного мужа можно выдернуть из семьи, если вдруг у вас к нему вспыхнули искренние и сильные чувства.

Вот только, вы должны сами решить, строить ли свое счастье на чужом несчастье или попытаться забыть свой объект страсти и переключиться на другого. А вдруг это и не страсть была вовсе, а просто наваждение? Так случилось и у меня, когда я вдруг поняла, что больше не могу находиться рядом с мужчиной, которого уводила из семьи много лет.

«Она меня не понимает»

Пожалуй, с этой банальной фразы и начались наши отношения. История стара как мир — я сидела в кафе, он отправил ко мне официанта с десертом и фруктами, а затем перебрался за мой столик. Мы так много разговаривали и хохотали, что я сразу же прониклась симпатией к этому остроумному мужчине. Он, кстати, не сказал сразу, что женат, да и кольцо на пальце я не заметила. Не знаю, изменило ли это что-то в нашей истории, но тогда мне показалось, что я встретила родственную душу и лишь с ним начнется новая глава в моей жизни. Она и началась, вот только не такая радужная, как я рисовала в своих мечтах.

Мы проводили вместе много времени, вот только оставаться на ночь он не хотел, да и в выходные вытащить его из дома отказалось проблематично. Тогда-то и начало закрадываться сомнение, что, может, мой принц и не свободен? Он не стал юлить и придумывать оправдания, а честно ответил, что да, женат, но они с супругой уже долгое время не живут вместе, поэтому и отношениях их уже не спасти.

«Но ведь официально ты все еще не свободен», — попыталась слабо протестовать я, однако он меня перебил — «Она меня не понимает. Никогда не понимала. Между нами огромная пропасть, поэтому и речи не может быть о воссоединении». Мне хотелось верить, что это действительно так. Ведь бывает же, что люди, поженившиеся в раннем возрасте, потом понимают, что сделали ошибку, разводятся и находят свое счастье с совершенно другими людьми. Я себя успокаивала и все больше влюблялась в этого человека. В мыслях я уже представляла нашу свадьбу, рождение первенца и счастливую совместную старость.

Главное — не расслабляться

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Что бы там не говорили обиженные жены, но браки распадаются не из-за любовниц, это не к нам уходят уставшие от каждодневных ссор и недопонимания мужчины. Они уходят от вас. Это я четко усвоила еще с тех времен, когда защищала диплом на факультете психологии и поэтому старалась не устраивать своему избраннику допрос с пристрастием — либо я, либо она. Мне казалось, что если я усыплю его бдительность и не стану изводить вопросами, то он поймет, что со мной ему намного комфортнее и быстрее решится на развод. Хоть он и говорил, что с той семьей его ничего не связывает, однако штамп в паспорте утверждал обратное — как минимум раздел совместно нажитого имущества и выяснение отношений.

Так продолжалось около года. Я не подталкивала его к принятию решения, но демонстрировала, насколько сильно я его люблю и как хорошо ему будет со мной. Мой кавалер, кстати, перестал ждать подвоха, расслабился и, кажется, был абсолютно доволен тем, как развиваются наши отношения. Про жену свою он вообще не вспоминал, поэтому я верила, что они действительно не общаются и официальное расторжение брака — лишь вопрос времени. Жалела ли о чем-либо на тот момент? Только о том, что не встретила его раньше. Но я была абсолютно уверена в своей правоте и о моральных принципах не задумывалась вообще. А о чем там можно было думать, если у людей чувства угасли, и они лишь на бумаге продолжают быть парой? О, как же я ошибалась на тот момент.

Беременных не бросают?

Милый, а как тебе этот костюмчик? — Мне кажется, он идеально подходит к твоим глазам, родная, — знакомый голос заставил меня вздрогнуть и обернуться.

Все происходящее дальше напоминало сцену из какой-нибудь малобюджетной мелодрамы и от неожиданности я даже опешила. По диагонали от меня стоял мой любимый мужчина и помогал своей спутнице определиться с покупкой. Он стоял ко мне спиной, но я отчетливо разглядела обручальное кольцо на его руке, когда он старательно поправлял лацканы пиджака на своей женщине. Она кокетливо поправила челку и опустила руку с обручальным кольцом к животу. Вот тут я обомлела еще больше. Его избранница, а точнее, видимо, жена, была беременна и, судя по ее округлившимся формам, срок уже был приличный. Мне кажется, что в тот момент мое сердце разбилось на части и я решила, что во что бы то ни стало уведу его из семьи. А жена? В тот момент я о ней даже не думала, мне было гораздо важнее заполучить этого мужчину. И точка. Стараясь не привлекать к себе внимания, я вышла из торгового центра и принялась обдумывать план действий.

Мы любим друг друга, а жена проживет как-нибудь

Я не стала устраивать сцену ревности своему избраннику, когда он появился на пороге моего дома. Наоборот, окружила его такой заботой и вниманием, что позавидовал бы любой мужчина. Я постепенно внушала ему мысль, что у нас с ним настоящая любовь, а вот у него с женой — лишь эпизод, который скоро должен закончиться. И вину на тот момент я не чувствовала, убеждая себя, что беру свое, а не чужое. Что именно мне был предназначен этот мужчина, а та, другая, просто случайно встретилась ему на пути. Видимо, чувство обиды и желание обладать тем, кого хочу, настолько заглушили мой разум, что я не могла думать ни о чем другом. Постепенно и он стал проводиться у меня больше времени, все реже отлучаясь к себе домой. Уж не знаю, что он там говорил своей беременной благоверной, но теперь и вечера, и выходные дни мы проводили с ним вместе.

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Каждый в этой жизни устраивается, как может

Настал тот день, когда его жена все узнала. Точнее, она и раньше, наверное, догадывалось, что у супруга есть кто-то на стороне. Ведь не зря он в последнее время практически не появлялся у нее дома. Но со временем мой мужчина «созрел» и подал документы на развод и на раздел имущества. Его не смутило, что супруге вот-вот рожать: он дрался за каждую копейку, венецианский хрусталь и картины, уверяя, что все это заработал своим трудом, пока жена тратила его деньги на свои прихоти. Мне было абсолютно все равно. Я не хотела принимать участие в этих разборках и предпочитала наблюдать за всем со стороны. Его жену мне было абсолютно не жаль, ведь каждый в этой жизни устраивается, как может. Неприятно только, что будущему ребенку придется расти без отца, а он ведь ни в чем не виноват, это просто его родители вдруг поняли, что разлюбили друг друга.

Я не знаю, что теперь мне с ним делать

Пока мой избранник делил недвижимость и денежные активы, я представляла, что все это происходит не со мной, а с кем-то другим. Но ровно до того момента, как он появился на пороге моего дома с вещами и радостным воплем: «Любимая, я весь твой!». Я добилась своего: он развелся. Но именно в тот момент, когда я получила желаемое, я вдруг осознала, что теперь не знаю, что делать с этим «подарком». Мне казалось, что раньше он был другим — умным, щедрым и романтичным. А потом его словно подменили — оказалось, что он своим занудством может довести до белого каления даже такого терпеливого человека как я. И если раньше я думала, что вот, жена не смогла оценить это «сокровище», то теперь я понимаю, насколько скучной и занудной была их семейная жизнь. С каждым днем мне возвращаться домой все труднее: и выставить его пока совесть не позволяет, и быть с ним уже не хочу. Чувства остыли, словно их и не было. Наверно, и не любовь это была вовсе, а так — симпатия, да физическое влечение. На досуге теперь раздумываю о том, как бы познакомить его с какой-нибудь своей подругой, да и «передать» ей бразды правления. Хоть и понимаю, что он остался без семьи из-за меня, но ничего с собой поделать не могу. Может, хоть в других отношениях у него все сложится? А у меня без него все будет отлично, я в этом уверена.