Как не спугнуть мужчину своим напором

В отношениях между мужчиной и женщиной первые не всегда готовы взять все в свои руки. И тогда женщине приходится проявлять инициативу, чтобы направить отношения в нужное русло или помочь им сдвинуться с мертвой точки. О том, как проявлять инициативу деликатно и не выглядеть навязчиво, рассказывают психологи центра семейного и сексуального образования Secrets.

Правило первое (оно же золотое): не бойтесь писать первой!

Часто женщины думают, что, сделав первый шаг, они отпугнут мужчину. На самом деле в патриархальной парадигме право на первый шаг действительно всецело принадлежит представителю сильного пола, ведь его сакральная роль состоит в том, чтобы быть завоевателем. Но правда в том, что в этой системе мужчинам тоже иногда может быть не по себе. Некоторым свойственно стесняться, некоторые никогда не сделают первый шаг, пока не будут точно уверены в том, что они интересны женщине. В общем, бояться делать этот самый первый шаг, в чем бы он ни заключался (подойти познакомиться на вечеринке, пригласить на чашечку кофе, написать сообщение), не стоит. Но стоит подумать о том, как сделать это максимально деликатно, чтобы не напугать мужчину напором и не дать ему расслабиться.

Правило второе: написав, но не получив ответа, не навязывайтесь

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Если вы уже решились написать первой (а это практически всегда волнительно, особенно если мужчина вам нравится), стоит ответить себе на вопрос, для чего вы хотите это сделать. Например, напомнить о себе после первого свидания или пригласить коллегу выпить чашечку кофе после работы, узнать, почему парень, с которым вы уже давно встречаетесь, вдруг перестал писать или написать незнакомцу, с которым вы обменялись номерами на выходных. Какой бы ни была ваша цель и кем бы вам ни приходился объект симпатии, не стоит навязываться. У мужчины может быть много причин, чтобы не писать сообщения, и еще больше, чтобы на них не отвечать. Поэтому, написав один раз, можно быть уверенной почти на сто процентов, что адресат сообщение получил. Если он не отвечает на него, это почти всегда его осознанный выбор, так что посылать еще десять сообщений после оставленного без ответа первого все же не стоит.

Правило третье: искренность и простота — это то, что нравится всем

Не нужно тратить время и часами сидеть перед телефоном или ноутбуком в надежде придумать остроумное сообщение, на которое мужчина точно ответит. Если он не собирается больше поддерживать с вами общение, каким бы остроумным ни было ваше сообщение, оно все равно останется без ответа или попадет в черный список. Не стоит начинать общение с вопросов вроде «Почему ты мне не пишешь?», «Куда ты пропал?». Такая претензия с самого начала заставит мужчину занять оборонительную позицию. Можно написать, что вы думали о нем накануне, например: «Вспоминала сегодня утром наше свидание, было здорово». Но зачастую простого «Привет. Как дела?» более чем достаточно для того, чтобы начать диалог.

Правило четвертое: если вы постоянно проявляете инициативу, стоит задуматься…

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О том, способен ли вообще мужчина, с которым вы встречаетесь, на какие-либо действия по отношению к вам. Если вы все время пишете первой, чтобы завязался разговор, если именно вы являетесь инициатором всех диалогов, свиданий, идей по совместному времяпрепровождению, возможно, мужчина просто удобно устроился. Во-первых, это может быть показателем его незаинтересованности в отношениях, а во-вторых, может продемонстрировать стиль его жизни, в которой он не способен принимать решения и делать шаги навстречу самостоятельно. Несмотря на то что право на проявление инициативы у женщины все-таки есть, не следует пользоваться им постоянно — предоставляй и мужчине простор для действий. Возможно, он только собирался с духом, чтобы вам позвонить, а ваша СМС, на которую вы решились раньше, не дала ему пространства для красивого жеста.