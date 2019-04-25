Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вещи, которые в отношениях важнее секса 

WomanHit.ru 5 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Совместная жизнь — серьезное испытание для пары. WomanHit.ru расскажет, без чего не обойтись при построении семьи
Секс — важная часть отношений, но далеко не основополагающая. Для поддержания долгих и крепких отношений недостаточно просто проводить все ночи вместе, важно уметь слушать и слышать друг друга, оказывать помощь, поддерживать и понимать в трудной ситуации. Мы составили список основных вещей, без которых ни одна пара не построит долгосрочных отношений.

Что же важно на самом деле?

Общие цели в жизни
Допустим, у вас прекрасный секс, только в свободное от него время он пытается заработать на апартаменты в Нью-Йорке, куда собирается переезжать в ближайшие несколько лет, а вы категорически против переезда, и видите себя матерью трех-четырех детей. Конечно, рассчитывать на счастливое будущее такой пары невозможно, только если вы не пойдете на компромисс.
Это не значит, что вы должны полностью совпадать в целях и желания, однако ваши представления о будущем должны хоть немного пересекаться, иначе в построении долгосрочных отношений просто нет смысла.
Взаимопонимание
Говорите, говорите и еще раз говорите. Эмоциональная связь выстраивается путем коммуникации не только через постель, но и через переживания и принятие чувств партнера. Подумайте, как часто вы или он делитесь своими переживаниями друг с другом, и получается ли у вас решать проблемы самостоятельно. Невозможно представить будущую семью, где каждый занят только собой.
Поддержка в любой ситуации
У каждого из нас есть свои проблемы, оставаться с которыми наедине невозможно. Когда вы планируете семью, вы рассчитывается на помощь от партнера в сложной ситуации, ваш дом должен быть местом, куда вы будете спешить за советом близкого человека, так же, как и он должен понимать, что на вас всегда можно положиться.
Принятие
Семейная жизнь отличается от простых встреч совместным бытом и постоянным нахождением друг у друга на виду. У вас не получится жить с мужчиной в одной квартире и постоянно быть «на высоте»: он будет видеть вас без макияжа, сонной, в пижаме — совсем не той «принцессой», которой вы старались для него быть в начале знакомства.
Вы должны быть уверены, что «правда жизни» не спугнет вашего избранника, и он не изменит отношения.
Наслаждение от общения друг с другом
Время, проведенное вместе, не должно быть вам в тягость. Если в совместной поездке вы считаете дни до отъезда, это плохой знак. Как минимум у вас должны быть общие интересы, хоть в какой области:
— Спорт.
— Музыка.
— Кино.
— Путешествия.
Как мы уже говорили, не обязательно искать своего «клона», просто каждый из вас должен принимать увлечения партнера, иначе конфликты неизбежны.
WomanHit.ru: последние новости
5 признаков того, что мужчина вас разлюбил Реален ли брак без секса Путь к наслаждению: как развить сексуальность
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки в супермаркете, на которые не стоит тратиться
Женские качества, от которых мужчины сходят с ума
Почему нельзя выбрасывать просроченную косметику
Гуру медицины оказалась эскортницей24
Как выглядят и чем занимаются экс-возлюбленные звезд
Видео
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Звёзды
Анна Шатилова рассказала, как потеряла своего мужа
Звёзды
У Бузовой роман с 23-летним хоккеистом?
Звёзды
Почему Сергей Безруков ушел от Ирины
Любовь Звёзды
Как лишиться красоты в салоне красоты
Красота
Куличи с «судебной изюминкой» попали в магазины
Еда
Почему российские звезды не идут замуж
Звёзды Любовь
Как не купить молоко с пальмовым маслом
Еда Здоровье
Звезда в шоке: Сергей Зверев пойдет под суд
Звёзды
Какие каши вообще не стоит есть
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение