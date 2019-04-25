Вещи, которые в отношениях важнее секса

Совместная жизнь — серьезное испытание для пары. WomanHit.ru расскажет, без чего не обойтись при построении семьи

Секс — важная часть отношений, но далеко не основополагающая. Для поддержания долгих и крепких отношений недостаточно просто проводить все ночи вместе, важно уметь слушать и слышать друг друга, оказывать помощь, поддерживать и понимать в трудной ситуации. Мы составили список основных вещей, без которых ни одна пара не построит долгосрочных отношений.

Что же важно на самом деле?

Общие цели в жизни

Допустим, у вас прекрасный секс, только в свободное от него время он пытается заработать на апартаменты в Нью-Йорке, куда собирается переезжать в ближайшие несколько лет, а вы категорически против переезда, и видите себя матерью трех-четырех детей. Конечно, рассчитывать на счастливое будущее такой пары невозможно, только если вы не пойдете на компромисс.

Это не значит, что вы должны полностью совпадать в целях и желания, однако ваши представления о будущем должны хоть немного пересекаться, иначе в построении долгосрочных отношений просто нет смысла.

Взаимопонимание

Говорите, говорите и еще раз говорите. Эмоциональная связь выстраивается путем коммуникации не только через постель, но и через переживания и принятие чувств партнера. Подумайте, как часто вы или он делитесь своими переживаниями друг с другом, и получается ли у вас решать проблемы самостоятельно. Невозможно представить будущую семью, где каждый занят только собой.

Поддержка в любой ситуации

У каждого из нас есть свои проблемы, оставаться с которыми наедине невозможно. Когда вы планируете семью, вы рассчитывается на помощь от партнера в сложной ситуации, ваш дом должен быть местом, куда вы будете спешить за советом близкого человека, так же, как и он должен понимать, что на вас всегда можно положиться.

Принятие

Семейная жизнь отличается от простых встреч совместным бытом и постоянным нахождением друг у друга на виду. У вас не получится жить с мужчиной в одной квартире и постоянно быть «на высоте»: он будет видеть вас без макияжа, сонной, в пижаме — совсем не той «принцессой», которой вы старались для него быть в начале знакомства.

Вы должны быть уверены, что «правда жизни» не спугнет вашего избранника, и он не изменит отношения.

Наслаждение от общения друг с другом

Время, проведенное вместе, не должно быть вам в тягость. Если в совместной поездке вы считаете дни до отъезда, это плохой знак. Как минимум у вас должны быть общие интересы, хоть в какой области:

— Спорт.

— Музыка.

— Кино.

— Путешествия.

Как мы уже говорили, не обязательно искать своего «клона», просто каждый из вас должен принимать увлечения партнера, иначе конфликты неизбежны.