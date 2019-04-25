Как выйти замуж: 129 советов из 1950-х, которыми женщины пользуются до сих пор

Каждая девушка рано или поздно начинает мечтать о том, чтобы надеть белое платье, пышную фату и отправиться под венец с мужчиной всей своей жизни. Но, к сожалению, далеко не всем удается построить семью, и причиной тому выступают множество факторов.

Десятилетиями дамы, отчаявшиеся в попытках найти вторую половинку, спрашивали советы у своих замужних подруг. В 1958 году журнал «McCall’s» объединил их в одну вместительную статью, которая в свое время пользовалась большой популярностью. Удивительно, но спустя 60 лет о ней так и не забыли!

Представляем вашему вниманию 129 советов, которыми, вполне возможно, пользовались наши мамы и бабушки, очаровывая женихов. Некоторые из них могут показаться вам странными, но есть и те, к которым не помешало бы прислушаться и сегодня.

1. Заведите собаку и гуляйте с ней.

2. Сделайте так, чтобы ваша машина «ломалась» в нужных местах.

3. Посещайте вечернюю школу — курсы, которые нравятся мужчинам.

4. Вступите в туристический клуб.

5. Просмотрите отчеты о переписи населения, чтобы выяснить, где живет больше всего одиноких мужчин. Например, в Неваде на каждые 100 женщин приходятся 125 мужчин.

6. Читайте некрологи, чтобы найти себе подходящего вдовца.

7. Начните заниматься гольфом и посещайте разные курсы по нему.

8. Вместо большого отпуска в одном месте, возьмите несколько коротких отпусков и отправьтесь в разные места.

9. Посидите на скамейке в парке и покормите голубей.

10. Отправьтесь в путешествие по Европе на велосипеде.

11. Устройтесь на работу в медицинскую, стоматологическую или юридическую школу.

12. Станьте медсестрой или стюардессой — у них очень высокий процент замужества.

13. Спросите у мужей своих друзей, есть ли у них в офисе свободные мужчины.

14. Будьте милы со всеми — у них может быть подходящий вам брат или сын.

15. Получите правительственную работу за границей.

16. Станьте участницей жюри присяжных.

17. Будьте дружелюбны по отношению к некрасивым мужчинам, ведь судят не по лицу, а по делам.

18. Расскажите друзьям, что заинтересованы в браке. Не держите это в секрете.

19. Пропадайте на футболе.

20. Не соглашайтесь на работу, где большая часть начальства — женщины.

21. Устройтесь на работу в спортивный магазин, где будете проводить презентации рыболовных снастей.

22. В самолете, поезде или автобусе не садитесь рядом с женщинами — садитесь с мужчинами.

23. Ходите на все встречи выпускников. Может быть, там есть вдовцы.

24. Не бойтесь общаться с более привлекательными девушками — у них могут быть какие-то «остатки мужчин».

25. Нанесите визит в свой родной город — может быть диковатый парень, живший по соседству, превратился в завидного холостяка.

26. Не живите с грустными женщинами, чтобы не позволить им опустить вас до их уровня.

27. Устройтесь в конгресс-бюро на неполный рабочий день.

28. Время от времени меняйте квартиру.

29. Когда путешествуете, останавливайтесь в маленьких отелях, где легче встретить незнакомцев.

30. Научитесь рисовать. Установите мольберт на улице перед инженерной школой.

31. Делайте небольшую заминку, когда входите в комнату, в которой он находится.

32. Забывайте о рассудительности и иногда звоните ему.

33. Носите коробку для шляпы.

34. Носите пластырь — люди всегда интересуются, что случилось.

35. Зарабатывайте много денег.

36. Выучите несколько смешных историй и научитесь хорошо их рассказывать, но убедитесь, что не рассказываете одну историю дважды.

37. Подойдите к нему и скажите, что вам нужен совет.

38. Уроните платочек — это работает до сих пор.

39. Сделайте так, чтобы ваш отец купил билеты в театр, от которых потом нужно будет «неожиданно избавиться».

40. Постойте в углу и тихонько поплачьте. Есть вероятность, что он подойдет узнать, что произошло.

41. Не позволяйте ему пытаться вспомнить ваше имя при вашей следующей встрече. Никаких там «Угадай, кто?»

42. Если вы на отдыхе, сделайте так, чтобы коридорный громко называл вас по имени и фамилии.

43. Купите авто с откидным верхом. Мужчинам они нравятся.

44. Научитесь печь вкусные яблочные пироги. Принесите такой пирог в офис — пусть все завидные холостяки его попробуют.

45. Смейтесь над его шутками.

46. Если среди мужчин, которых вы знаете, есть тихоня, почему бы его не «обработать». Как знать, может быть, он неограненный алмаз?

47. «Случайно» сделайте так, чтобы сумочка вылетела у вас из рук и чтобы из нее высыпалось все содержимое.

48. Мужчины считают себя экспертами в духах. Спросите у него, какие духи вам лучше использовать.

49. Выберите очки получше — мужчины до сих пор пренебрегают девушками в очках — или носите контактные линзы.

50. Потренируйтесь пить, сначала делая это со своими подружками.

51. Если красите волосы, выберите оттенок и не меняйте его.

52. Большую часть времени носите каблуки — они сексуальнее.

53. Предыдущее правило не действует, если он ниже вас.

54. Скажите ему, что он красивый.

55. Хорошенько заботьтесь о своем здоровье. Мужчинам не нравятся больные девушки.

94. Не обсуждайте ваших бывших парней.

95. Если вы вдова или разведены, не надо обсуждать бывшего мужа.

96. Будьте покладистой. Если он вместо танцев решит пойти на озеро, чтобы поучаствовать в гребле, идите с ним, даже если на вас лучшее вечернее платье.

97. Если у вас есть ключ в «Фи Бета Каппа», спрячьте его. Потом ваш младшенький может с ним поиграть. («Фи Бета Каппа» — привилегированное общество студентов и выпускников колледжей).

98. Превратите сердцеедов в образцовых мужчин при условии, что у них есть достоинство.

99. Удержитесь от желания переделать его — хотя бы до замужества.

100. Знайте, где провести черту, но делайте это грациозно.

101. Оставайтесь невинной, но не глупой.

102. Сделайте свой дом комфортным для него — большие пепельницы, удобные стулья.

103. Научитесь играть в покер.

104. Если он богат, скажите, что вам нравятся его деньги, — это его заинтригует.

105. Никогда не позволяйте ему поверить, что карьера для вас важнее, чем брак.

106. Время от времени покупайте ему развлекательные или символические подарки. Но они не должны быть слишком дорогими.

107. Отправьте ему на почту забавный мультфильм, который будет значить что-то важное для вас обоих.

108. Не рассказывайте ему «грязных» историй.

109. Не будьте «мамкиной» дочкой — не позволяйте ему думать, что у него будут ссоры с вашими родителями, даже если вы знаете, что так и будет.

110. Расскажите ему, что смертность среди одиноких мужчин в два раза больше, чем среди женатых.

111. Отправьтесь в Ель.

112. Получите лицензию на оружие.

113. Если у вас толстая мать, скажите, что вы внешностью пошли в отца. Если он тоже толстый, скажите, что вас удочерили.

114. Тайком проникните на борт боевого корабля.

115. Купите место на биллборде и разместите там ваше фото и телефон.

116. Напишите ваше имя и номер краской на крыше и добавьте фразу «погудите мне, пилоты».

117. Пустите слух о том, что вы очень желанная.

118. Начните тонуть на модном пляже в самый разгар полудня.

119. Покатайтесь на автобусе в аэропорту туда и обратно.

120. Подкупите оператора колеса обозрения, чтобы специально застрять на его верхушке.

121. Постойте на углу оживленной улицы с лассо в руках.

122. Носите с собой фотокамеру и спрашивайте у проходящих красивых мужчин, могут ли они вас сфотографировать.

123. Попросите маму брать квартирантов мужского пола.

124. Делайте и продавайте парики, лысые мужчины — легкая добыча.

125. Разместите рекламу по поиску совладельца лодки мужского пола.

126. Если увидите мужчину со спущенной шиной — предложите починить.

127. Возите буксирную цепь в своем автомобиле.

128. Дайте знать в своем офисе, что у вас дома куча пуговиц и вы готовы пришивать их холостякам.

129. Не выходите за него замуж, если у него слишком много оторванных пуговиц.