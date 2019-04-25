Секс-просветительница выдала три способа улучшить интимную жизнь

Американская секс-просветительница и автор книги «Как хочет женщина» Эмили Нагоски отметила, что оптимальные варианты для каждой конкретной женщины сильно различаются.

По этой причине она отметила, что расхожие стереотипы в СМИ не имеют никакого отношения к реальности каждой из нас.

По словам секс-просветительницы, удовольствие — это мерило всех вещей. И именно он важен для понимания идеального занятия любовью, а не «как часто, где и с кем вы занимаетесь сексом, и сколько раз достигли оргазма в процессе». По ее словам, самое главное, чтобы вас самих устраивал секс.

Нагоски отметила, что если сравнивать свою сексуальную жизнь с какими-то внешними стандартами, то удовольствие испортится абсолютно. А принятие своей сексуальности в ее реальном виде как раз позволяет получать удовольствие, сказала секс-просветительница.

Она поделилась тремя способами улучшить сексуальную жизнь. Так, нужно обращать внимание на партнера, не зацикливаться на оргазме и получать удовольствие от того секса, которым вы занимаетесь.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно эксперты узнали, почему люди стонут и кричат во время занятия сексом. По мнению специалистов, ответ в двойственности эмоций.