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Секс-просветительница выдала три способа улучшить интимную жизнь 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американская секс-просветительница и автор книги «Как хочет женщина» Эмили Нагоски отметила, что оптимальные варианты для каждой конкретной женщины сильно различаются.
По этой причине она отметила, что расхожие стереотипы в СМИ не имеют никакого отношения к реальности каждой из нас.
По словам секс-просветительницы, удовольствие — это мерило всех вещей. И именно он важен для понимания идеального занятия любовью, а не «как часто, где и с кем вы занимаетесь сексом, и сколько раз достигли оргазма в процессе». По ее словам, самое главное, чтобы вас самих устраивал секс.
Нагоски отметила, что если сравнивать свою сексуальную жизнь с какими-то внешними стандартами, то удовольствие испортится абсолютно. А принятие своей сексуальности в ее реальном виде как раз позволяет получать удовольствие, сказала секс-просветительница.
Она поделилась тремя способами улучшить сексуальную жизнь. Так, нужно обращать внимание на партнера, не зацикливаться на оргазме и получать удовольствие от того секса, которым вы занимаетесь.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно эксперты узнали, почему люди стонут и кричат во время занятия сексом. По мнению специалистов, ответ в двойственности эмоций.
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Любовь , ФедералПресс
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