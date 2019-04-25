О чем мужчина вам никогда не скажет

Для вашего мужа может быть страшным испытанием постоянно выслушивать рассказы о вашей подруге, но он в этом не признается и под страхом смерти. WomanHit.ru собрал основные тайны, которые хранит ваш партнер

Какими бы открытыми не были ваши отношения, мужчина не будет вам рассказывать абсолютно обо всем. Конечно, это относится и к женщинам: вряд ли девушка станет рассказывать своему мужчине о невинном флирте с коллегой, но в силу природных особенностей, а именно — эмоциональности, женщине бывает трудно что-то утаить, хотя бы от подруги. Что интересно, женщины чаще признаются мужчине в измене и разрывают отношения.

Мужской мозг работает по другой схеме. Им совершенно не требуется слушатель, которому они должны ежедневно изливать душу, чтобы снять психологическое напряжение. Из-за разницы в подходах к той или иной ситуации у мужчины и его женщины происходит большая часть конфликтов в семье.

Когда мужчина что-то недоговаривает, женщина это чувствует и начинает сразу его подозревать. На самом деле мужчина боится, что его женщина перестанет считать его героем. Но все это не мешает мужчине в тайне надеяться на понимание со стороны своей партнерши.

Задача мудрой женщины, которая хочет сохранить отношения, научится улавливать эмоциональное состояние своего мужчины, чтобы в будущем избегать конфликтов.

Мужчина не хочет потерять уважение в глазах женщины

Так уж сложилось, что в мире мужчин идет непрерывная борьба за место под солнцем, из-за чего проявление эмоций рассматривается как слабость в мужском мире. Еще в древние времена сила и мужественность гарантировала сытую жизнь и самую лучшую женщину.

В современном мире проявлять мужественность становится все труднее, поэтому женщине нужно немного помочь своему мужчине почувствовать себя героем: периодически обращайтесь к нему за помощью, пусть он поможет вам донести тяжелые пакеты или починит ноутбук — все, что угодно, ради его душевного спокойствия.

Мужчина всегда будет обращать внимание на других женщин

Он может сам об этом не подозревать, но, оказавшись в обществе, он обязательно будет обращать внимание на других женщин. С этой установкой мужчина рождается, поэтому запретить ему это делать просто невозможно: он все равно будет интуитивно искать мать для будущего потомства. Но это вовсе не значит, что, заговорив с незнакомкой, он тут же переедет к ней жить.

Мужчине не нравится, когда вы спрашиваете его о своем внешнем виде

Конечно, женщине хочется слышать как можно больше комплиментов, однако порой женщины перебарщивают и начинают буквально засыпать своих мужчин вопросами вроде: «У меня нормально волосы лежат?», «Макияж не растекся?», «А посмотри, молния сзади не расстегнулась?» Возможно, мужчина вам спокойно ответит, но в душе он будет рвать и метать, потому что такие постоянные вопросы просто ужасно раздражают.

Мужчине все равно, что на вашем пиджаке осталось немного шерсти от кота, он оценивает вас целостно, порой упуская детали. Да и потом: он же выбрал вас, значит его все устраивает.

Мужчина обожает внезапный секс

Вашему партнеру в принципе все равно, где и когда, но неожиданное проявление страсти с вашей стороны придаст ему огромный заряд энергии и уверенности в себе. Для спонтанного секса подойдет любое неожиданное место, но только в рамках закона, например, салон вашего собственного авто или ванная комната в гостях.

Мужчина хочет знать, чего хотите вы

Для влюбленного мужчины нет ничего важнее в постели, чем удовлетворить свою женщину, а для этого он должен хотя бы примерно представлять, что вам нравится. Как вы понимаете, догадаться бывает трудно, поэтому все свои желания стоит озвучивать, особенно, если вы испытываете проблемы с интимом. Может, именно в этом и кроется секрет ваших провалов в постели.