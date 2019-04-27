Как понять, что он изменяет в поездке

Приближается лето — пора отпусков. Иногда люди, состоящие в паре, ездят отдыхать раздельно. Например, даты отпусков не совпадают, а отдохнуть хочется. Кроме того, командировки никто не отменял. Когда мужчина часто уезжает, даже мелочь может спровоцировать подозрения его второй половинки. Включаем здравый смысл и разбираемся, когда беспокойства могут быть необоснованными и как понять, что он вам изменяет в поездке.

Первый знак того, что что-то не так — мужчина перестал выходить на связь или делает это редко. В наше время можно быть на связи сквозь километры практически всегда. Отправить сообщение из мессенджера на смартфоне, включить камеру и сделать фото не составит труда и займет не больше пары минут. Даже переписка может вселить уверенность в партнере, если она регулярна и лишена ощущения «формальности».

Мужчина начал вести себя странно, общаясь по видеосвязи. Язык тела не обманешь, а камера передаст настроение и жесты полностью. Если ваш мужчина при общении вдруг начал отводить глаза, у него учащается дыхание, появились изменения в мимике, возможно, он что-то скрывает. Однако это не обязательно может быть измена. Возможно, у него возникли другие проблемы, о которых просто не хочет говорить.

Ваш спутник вдруг стал следить за внешностью намного тщательнее, чем раньше. Муж присылает фото, на которых красуется с тщательной укладкой, идеально выбрит и модно одет. Если раньше он не мог подобрать и галстук к рубашке, то тут явно что-то не так. Похоже, он пытается кого-то покорить.

Еще один тревожный знак — он вообще не присылает вам свои фото из поездки, либо присылает без себя в кадре. Засыпает вас разными причинами, от «селфи — это не мужское дело», до «устал, плохо выгляжу». Внимательнее изучите фотографии — они могут быть скачаны из Сети. Если уличите благоверного в подделке снимков, скорее всего, он не там, где говорит.

Если при разговоре мужчина вдруг начинается путать факты, берет долгие паузы, пытается юлить, уходить от ответа или отшучиваться — повод задуматься, чем он занимается на самом деле. Вам стоит добиваться от него ответов, пусть даже ложных. «Случайно» повторите уже озвученные вопросы, сославшись на плохую память.

Не скучать по второй половинке, когда вы не вместе, невозможно. Однако даже если он заваливает вас сообщениями о том, что любит и скучает, это не всегда может быть правдой. Доверьтесь интуиции, ведь любовь можно только почувствовать. Когда на том конце провода — безразличие — стоит задуматься.

Если, использовав, все вышеперечисленные способы, не удалось уличить любимого в измене, но вы чувствуете, что что-то не так, спросите его в «лоб». Можете объяснить подозрения чем угодно — от «сдали» друзья до нашли фото в соцсетях. Возможно, изменщик поведется и признается. Однако это не совсем честный способ и может разрушить отношения. Лучше все же дождаться его возвращения и рассказать о своих подозрениях, попросив признаться. Даже если правда окажется нелестной, вы больше не будете мучать себя подозрениями.